Gustavo Gimeno dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta a sostegno del progetto "Adulti domani"

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Domenica 25 ottobre 2026 alle 10.30 si terrà il quarto e ultimo appuntamento della quindicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Gustavo Gimeno con la partecipazione di Jörgen van Rijen al trombone: l’occasione segna il debutto con la Filarmonica di entrambi. In programma Yericho per trombone e orchestra (prima esecuzione italiana) di Samy Moussa e la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore Romantica di Anton Bruckner.

Il ricavato della prova sosterrà “Adulti Domani”, progetto attivo sul territorio di Milano nato dalla collaborazione tra Fondazione Carolina, Associazione Cuore e Parole e Pepita - Società Cooperativa Sociale. L’obiettivo è contrastare la dispersione scolastica, rafforzare l’inclusione e intervenire sulle forme di disagio giovanile come il ritiro sociale. I fondi raccolti permetteranno di sostenere e ampliare questi interventi, che nel corso di un anno coinvolgeranno e supporteranno oltre 160 minori.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato anche quest’anno sulla lotta alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti al Teatro alla Scala a prezzi contenuti, contribuendo allo stesso tempo a importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. L’iniziativa è frutto della consolidata collaborazione tra la Filarmonica della Scala, con la generosa partecipazione dei direttori, dei solisti ospiti e di tutti i musicisti, il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner della Filarmonica UniCredit, UniCredit Foundation - che individua i progetti beneficiari e contribuisce alla copertura dei costi organizzativi - ed Esselunga, partner del progetto dal 2018.

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Prosegue in questa edizione anche l’iniziativa “Giro di Prova”, che permette a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla musica in modo diretto e coinvolgente. Martedì 20 ottobre giovani beneficiari del progetto “Adulti domani” parteciperanno a un incontro speciale: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li guiderà alla scoperta di alcuni celebri brani che valorizzano gli strumenti a fiato con ascolti dal vivo. Un percorso pensato per arricchire il loro bagaglio culturale e accompagnarli con maggiore consapevolezza all’appuntamento successivo al Teatro alla Scala, al quale partecipano gratuitamente.

UniCredit e UniCredit Foundation sono orgogliose di sostenere la cultura nelle sue diverse forme come motore di sviluppo sociale, economico e sostenibile delle comunità e dei territori in cui opera.

Il programma completo della Prova Aperta e maggiori informazioni sugli artisti coinvolti sono disponibili al link filarmonica.it/proveaperte

Per maggiori informazioni sul progetto beneficiario: www.fondazionecarolina.org - www.cuoreparole.org - www.pepita.it

ViviMilano e Radio Popolare sono Media Partner dell’iniziativa.

Il coordinamento generale è affidato ad Aragorn.

#ProveAperte

Informazioni e prevendita: [email protected] - aragorn.vivaticket.it

Biglietti per i singoli concerti da 5 a 35 euro - esclusi i diritti di prevendita