Halloween, maxi sequestro di prodotti contraffatti e non sicuri nel Catanese

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Con l'avvicinarsi di Halloween, la Guardia di Finanza di Catania ha intensificato i controlli per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e non conformi alle normative sulla sicurezza. L'operazione, condotta dal Comando Provinciale, ha portato al sequestro di oltre 56.000 articoli tra capi d'abbigliamento contraffatti e prodotti privi dei requisiti di legge.

Primo intervento: maxi sequestro a Misterbianco

In una prima operazione, i Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Catania hanno effettuato un controllo presso un'azienda di vendita all'ingrosso a Misterbianco. Qui sono stati rinvenuti oltre 37.000 articoli contraffatti, tra cui portachiavi, peluche e giocattoli, e circa 18.000 prodotti in plastica come maschere, accessori, zucche illuminate e vestiti, tutti esposti per la vendita senza le indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. L'assenza di informazioni sull'origine, sui produttori e sulla composizione dei materiali rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori, in particolare per i bambini.

Secondo intervento: abbigliamento contraffatto a Bronte

Una seconda operazione ha riguardato una ditta individuale di Bronte, dove le Fiamme Gialle della Compagnia di Paternò hanno scoperto oltre 1.400 capi d'abbigliamento recanti marchi contraffatti di noti brand come Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Calvin Klein, Gant e Lacoste. La merce, pronta per essere immessa sul mercato, era idonea a trarre in inganno i consumatori sull'origine e la qualità dei prodotti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Tutti i prodotti sono stati sequestrati e i responsabili delle due attività sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Le indagini sono ancora in corso e, in virtù del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.

Il contrasto alla contraffazione: una priorità per la Guardia di Finanza

La contraffazione rappresenta un settore di grande rilevanza nell'azione della Guardia di Finanza, poiché spesso si intreccia con fenomeni di evasione fiscale e lavoro sommerso, distorcendo la concorrenza sul mercato. I controlli, quindi, non solo tutelano i consumatori, ma salvaguardano anche l'economia legale e la sicurezza dei cittadini.