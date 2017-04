Hamburger di verdure cucina vegan

Continua il nostro viaggio nella cucina vegana e vegetariana.

La settimana scorsa abbiamo visto come preparare la maionese vegan mentre questa settimana realizzeremo un hamburger di verdure da abbinare.

Ingredienti per 6 hamburger

- 200 grammi di patate

- 150 grammi di carote

- 50 grammi di zucchine

- Olio EVO

- Rosmarino tritato

- Pan grattato

- Sale e pepe

- Curcuma



Preparazione:

Prendiamo le verdure e cuociamoli in acqua e sale per circa 12/15 minuti. A cottura ultimata frulliamoli e aggiustiamoli di sale e pepe.

A questo punto aggiungiamo il rosmarino, la curcuma e il pane grattugiato quanto basta fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Creiamo i nostri hamburger a mano o utilizzando degli stampini.

Li possiamo cuocere sia in formo preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti , sia in padella antiaderente per circa dieci minuti.

Ricetta della settimana veloce, facile e ghiotta.

Fonte Foto viversano.net

Piero Cantore