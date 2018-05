Harry e Meghan si sposano: guarda la diretta

WINDSOR, 19 MAGGIO - Oggi il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, sposerà Meghan Markle al castello di Windsor. Il rito religioso sarà presieduto dall'arcivescovo anglicano di Canterbury Justin Welby.



Harry è arrivato a bordo di una Range Rover e indossa l'alta uniforme di ufficiale dei Blues and Royals della cavalleria di Sua Maestà. Lo sposo e il fratello William sono stati accolti dalla folla e dai 600 ospiti, a cui hanno risposto con ripetuti saluti.



Meghan non sarà accompagnata all'altare dal padre Thomas ma dal futuro suocero, il principe Carlo. Il padre di Meghan negli scorsi giorni ha avuto un attacco cardiaco in seguito a uno scandalo relativo a delle presunte foto vendute a dei tabloid.



Le fedi di Harry e Meghan sono state realizzate da Cleave and Company, gioiellieri e medaglieri storici della famiglia reale che hanno anche montato le pietre preziose sull'anello di fidanzamento dell'attrice americana. Lo rivela Kensington Palace in una nota sottolineando che sarà il duca di Cambridge, William, a portare gli anelli in qualità di testimone dello sposo. La fede di Meghan è stata realizzata con oro gallese ed è donata dalla regina Elisabetta. L'anello di William invece è una fascia di platino decorata.

fonte immagine bbc.co.uk



De Rosa Danilo