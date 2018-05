Harvey Weinstein si consegna alla polizia di NY. L\'accusa è di stupro

NEW YORK, 25 MAGGIO – Harvey Weinstein si è consegnato questa mattina alla Procura di Manhattan. Ai suoi danni è in arrivo un mandato di cattura, ma secondo i media locali la scarcerazione potrebbe avvenire a fronte dell’utilizzo di un braccialetto elettronico e della consegna del passaporto. L’ex produttore di Hollywood è stato accusato di stupro e denunciato da oltre cento donne per molestie sessuali.

Weinstein al momento dovrà rispondere delle accuse mosse da due donne: Lucia Evans, costretta nel 2004 a un rapporto orale, e Paz de la Huerta, attrice stuprata dallo stesso produttore. Dall’avvio dell’inchiesta “MeToo” condotta dalla polizia di New York e dai giornali locali del New Yorker e del New York Times, sono state molte le donne che hanno confessato di esser state vittime di stupro, abusi e molestie sessuali da parte di produttori e protagonisti del cinema. In particolare sono più di cento le donne, tra cui Asia Argento e Ashley Judd, che hanno denunciato Harvey Weinstein, denunce che arrivano da New York a Los Angeles e Londra. Il movimento è nato in seguito alla volontà delle donne di confessare i soprusi che hanno subito da parte di uomini potenti del cinema, soprusi tenuti nascosti un po’ per timore e un po’ per vergogna. “So che quello che mi ha fatto ha cambiato la mia vita in peggio. Mi ha tolto fiducia in me stessa e nelle mie possibilità. Non avrei mai potuto perdere l’occasione di riacquistarle e di impedirgli di fare lo stesso ad altre donne”, ha commentato Lucia Evans a Ronan Farrow, autore dell’indagine per il New Yorker.

Non sono arrivati commenti né dal gigante di Hollywood né dal suo avvocato, Benjamin Brafman, il quale ha confessato solo che il suo cliente si sente “solo e arrabbiato”. Weinstein da parte sua si è sempre dichiarato innocente e ha ribadito che non ha mai fatto sesso non consensuale.

