Hayden, non ci sono novità: situazione ancora gravissima. La famiglia è in viaggio per l\'Italia

CESENA, 18 MAGGIO – Non ci sono novità sulle condizioni di Nicky Hayden, pilota di Superbike della Honda da ieri ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stato investito da un auto durante un allenamento in bicicletta.

“Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto comunicato nella serata di ieri. Il quadro clinico resta di estrema gravità”, questo il contenuto del bollettino medico diffuso nella mattinata di oggi. Hayden sarebbe in condizioni eccessivamente precarie per essere operato, a causa dell’ematoma cranico riportato in seguito all’incidente. Per lui anche fratture al femore ed al bacino, che tuttavia preoccupano in modo minore i sanitari.

Nella giornata di oggi è previsto l’arrivo della famiglia del pilota dagli Stati Uniti. Sbarcheranno la madre ed il fratello maggiore Tommy, anche lui ex pilota, ma non il padre, costretto negli USA da problemi di salute. Attorno ad Hayden, in queste ore, si è stretta anche tutta la squadra Superbike della Honda.

Il pilota è stato campione del mondo di MotoGp nel 2006, anno in cui riuscì a spezzare il dominio incontrastato di Valentino Rossi, accanto al quale aveva esordito quattro stagioni prima con la Honda Repsol. Dal 2016, dopo tredici anni di motomondiale, è tornato a correre in Superbike.

Paolo Fernandes

Foto: motorsport.com