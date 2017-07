Honolulu, vietato guardare il cellulare mentre si attraversa la strada

HONOLULU, 30 LUGLIO - Honolulu dichiara formalmente che sarà illegale attraversare la strada con gli occhi fissi sul proprio cellulare, laptop o videogiochi. La città delle Hawaii ha approvato una legge che impone ai pedoni il divieto di attraversare una strada o un incrocio con gli occhi fissi al proprio smartphone.

La normativa entrerà in vigore dal prossimo 25 ottobre e sembra, almeno secondo quanto riporta la stampa locale, che abbia suscitato non poche polemiche da parte della popolazione oltre allo stupore per il contenuto del provvedimento.

Le autorità fanno sapere che si tratta di una legge la cui ratio è a tutela dell'incolumità dei pedoni distratti. Chissà se altri Stati seguiranno l'esempio di Honolulu e, oltre a vietare l'utilizzo del cellulare mentre si è alla guida, ne limiteranno l'uso anche mentre si attraversa la strada.

Luigi Cacciatori

Immagine da tgcom24.mediaset.it