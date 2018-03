"Hot streak" per il gioco online: sempre più verso mobile e slot machines

Quella inanellata dai protagonisti del gioco online negli ultimi anni è una vera e propria serie fortunata, una “hot streak”, che sembra non avere fine. La crescita nei settori dei casino e delle scommesse sul web rappresenta uno dei motivi principali per i quali, alla fine del 2017, la spesa complessiva nel mercato italiano del gioco online per denaro ha superato il miliardo di euro.

Complice di questo risultato lo spostamento evidente del mercato verso i nuovi trend: l’intero settore mostra infatti sempre più interesse verso le potenzialità offerte dal mobile gaming, mentre le slot machines dominano nell’ambito dei casino games, rappresentando di gran lunga la principale fonte di raccolta delle puntate dei giocatori.

Le potenzialità del mobile gaming hanno destato l’interesse dei maggiori bookmakers da quando i moderni smartphone hanno permesso il collegamento in massa alla rete in mobilità, aprendo le porte verso un enorme bacino di utenza e spianando la strada ad un’offerta di gioco capace di diffondersi in campi e aspetti un tempo estranei e irraggiungibili. Non è un caso che al giorno d’oggi i maggiori operatori di casino offrano una versione dei giochi a denaro per smartphone e tablet equivalente a quella che fino a qualche anno fa era riservata unicamente ai giocatori da postazione fissa: solo nel 2016, rispetto all’anno precedente, la spesa generata attraverso dispositivi portatili è cresciuta del 50%, un dato che ha spinto anche i più “ritardatari” a desiderare una fetta di questo ricco e nuovo mercato.

Scendendo nel dettaglio, si nota inoltre come le slot machines rappresentino la punta di diamante nell’offerta per quanto riguarda i casino games, generando oltre il 50% delle giocate, una percentuale in costante aumento. Quasi quotidianamente assistiamo alla chiusura di nuovi accordi tra produttori di slot virtuali e operatori di gioco, fatto che si traduce in un ampliamento dell’offerta di decine di nuovi giochi ogni mese, praticamente su tutte le piattaforme disponibili. L’obiettivo sembra essere quello di puntare sempre di più sulle nicchie di appassionati, prendendo spunto per la realizzazione di nuove slot da cinema, fumetti e in generale da ogni ambito hobbistico che può generare interesse da parte dell’utenza, complice anche quell’area del nostro cervello che secondo i ricercatori ha una predisposizione naturale per il gioco d’azzardo e che può condurre dei semplici “curiosi” nei confronti del gioco d’azzardo a trasformarsi in giocatori abituali.

I dati rilevati nei primi mesi del 2018 indicano che il boom del gioco online non ha ancora raggiunto il suo apice nel nostro paese, visti gli incrementi nella spesa nell’ordine delle decine di punti percentuali rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente. Anche a livello globale, secondo una ricerca condotta da MECN Consulting, si prevede una crescita del 4% per i casino e del 5% per le scommesse sportive.

E mentre il mercato del gioco in Italia si muove velocemente verso una saturazione del settore mobile, intanto all’estero iniziano a comparire i primi “Hybrid Games”, un mix tra giochi di abilità e giochi di fortuna che potrebbero fornire, nei prossimi anni, nuova linfa al settore dei casino online, esaltando l’aspetto ludico-competitivo della nuova generazione di slot machines, che potrebbe anche sfruttare le tecnologie della realtà virtuale.