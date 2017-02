I 20 anni dalla morte di Aldo Ferrara, Abramo, "un grande uomo delle istituzioni"

I 20 anni dalla morte di Aldo Ferrara - domani alle 9,30 nella chiesetta di san Vitaliano al cimitero una messa in suffragio / Abramo, “un grande uomo delle istituzioni, un esempio per tutti gli amministratori”

CATANZARO, 04 FEBBRAIO - Domani, domenica 5 febbraio, saranno passati vent’anni dalla morte di Aldo Ferrara, uno dei più importanti uomini politici dello scorso secolo, presidente della Provincia, presidente della regione, ma soprattutto sindaco di Catanzaro.

Ferrara sarà ricordato domani alle 9,30 con una messa in suffragio che sarà celebrata dal don Andrea Perrelli nella chiesetta di San Vitaliano, alla presenza del sindaco Sergio Abramo e, ovviamente, dei suoi familiari.Il primo cittadino ha annunciato che nel corso del 2017 ci saranno momenti di riflessione sulla figura di Aldo Ferrara che è stato – ha detto – “un grande uomo delle istituzioni, un esempio per tutti gli amministratori pubblici”.“Anche i suoi avversari – ha ricordato Abramo – erano costretti a riconoscere le sue superiori qualità di amministratore e soprattutto la sua cristallina onestà. Non è un caso che l’avv. Ferrara, che peraltro era stato anche presidente dell’Us Catanzaro, abbia voluto concludere da sindaco di Catanzaro la sua brillantissima carriera politica. A lui si devono grandi opere pubbliche che hanno modernizzato il Capoluogo, nonché importanti leggi regionali in materia di difesa dell’ambiente e del paesaggio”.Abramo infine si è augurato che il presidente della Regione Calabria, Oliverio, attui la delibera adottata dalla Giunta comunale di Catanzaro da diversi anni con cui viene intitolato ad Aldo Ferrara il viale d’ingresso della Cittadella. Con la stessa delibera – tutt’ora non attuata dalla Regione – il Comune ha intitolato altre due vie ad Antonio Guarasci, primo presidente della Regione, e a Bruno Dominijanni, anch’egli prestigioso presidente della Regione.