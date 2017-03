I Crusaders Cagliari incompleti per la gara in trasferta con gli Skorpions

CAGLIARI, 10 MARZO 2017 - Dopo mesi di intensa preparazione, a contatto con pioggia, freddo, umidità e vento, per il numeroso plotone rosso argenteo è arrivato il momento degli esami. Si porta dietro i soliti problemi legati all’insularità che non permette di approcciarsi in via amichevole con le altre franchigie italiane. Quindi i frutti del lavoro svolto si potranno vedere per la prima volta a Varese contro un’avversaria che lo scorso anno, per differenza punti, evitò ai cagliaritani il piacere di superare la prima fase. E poi, una settimana più tardi, ci sarà l’impatto psicologico con la prima casalinga. Una cosa è certa: più giocheranno, più avranno modo di sprigionare le loro potenzialità.

CAMPIONATO ITALIANO II DIVISIONE

GIRONE A

WEEK 03

VEDANO OLONA (VA) – Campo Skorpions Varese – Via Volta, 54

12/03/2016 – Ore 13:00

SKORPIONS VARESE

CRUSADERS CAGLIARI

PARLANO FIORITO E PALMAS

Si comincia con i soliti problemi: quelli legati ai costi proibitivi di un viaggio che non consente di utilizzare tutto il parco giocatori a disposizione, a cui si aggiungono anche le defezioni importanti e improvvise che scombussolano tutti i piani strategici elaborati fino a quel momento. Al check - in aeroporto si presenteranno 25 atleti più tre componenti del coaching staff: Giuseppe Fiorito, Aldo Palmas e Efisio Melis.

Fiorito è allenatore scafato che sa come comportarsi davanti a queste asperità: “Andiamo a Varese con qualche assenza di rilievo – dice l’head coach crociato - ma con la consapevolezza che chi entra in campo non abbasserà gli standard da me attesi. Credo che anche in casa Skorpions ci siano stati dei cambiamenti ma penso siano ben consci dell'importanza del match”. Intanto i suoi giocatori rispondono molto bene alle ultime sollecitazioni: “Stiamo cercando di limare quegli ingranaggi che ancora non sono perfettamente oliati – continua Fiorito - e di fare pratica nei doppi ruoli visto che non partiremo a pieno organico”. Ci si alzerà prima dell’alba per sostenere un tour de force fin troppo noto. “Si, ci aspetta una levataccia – risponde - ma nessuno di noi piloterà l'aereo, pertanto non credo che il fattore viaggio inciderà più di tanto. Preoccupa invece la condizione del terreno di gioco: il ricordo del pantano dello scorso anno è ancora ben impresso nella mia memoria”.



Fiorito sa quanto sia importante il sostegno del pubblico: “Aspettiamo tutti i nostri tifosi sabato 18 alla prima in casa contro i Gorillas”.

Anche l’offensive coordinator Aldo Palmas è pronto a soffrire: “Sarà molto dura perché partiremo a ranghi ridotti – dice - a causa di vari infortuni e impegni lavorativi di alcuni giocatori. Per vincere abbiamo bisogno, soprattutto i ragazzi, di riscoprire quello spirito di squadra che per anni ha caratterizzato il nostro team. Io sono come sempre positivo e credo che al momento giusto i veterani riusciranno a guidare la squadra verso una buona prestazione. Per ora posso solo dire che questi giorni che ci separano dalla sfida saranno fondamentali per aggiustare alcune imperfezioni”.

COSÌ I CRUSADERS 2017

COACHING STAFF

HC, Defensive Coordinator: Giuseppe Fiorito. Difensive Line coach: Nicola Polese. Offensive Line Coach: Walter Serra. Special Teams Coordinator: Efisio Melis. Offensive Coordinator: Aldo Palmas.

RUOLI E ATLETI

QB: Sergio Meloni, Simone Moccia. RB: Riccardo Pili, Andrea Frigau. S/CB: Davide Cappai. WR: Gianluca Demuro, Carlo Aymerich, Matia Pisu, Luca Puddu, Max Mandas, Matteo Marceddu. C: Alberto Cannas, Mauro Gandini. G: Massimo Tecli, Amedeo Toran. Mario Musizza. T: Michele Meloni, Preet Inder Saini. DE: Raffaele Frongia, Fabio Argiolas. DE/G: Francesco Baldussi. T/LB: Bonifacio Ruggiu. DT: Ivano Pili, Andrea Antonino, Gianni Cadeddu. LB: Alessandro Ortu, Marco Meloni. CB: Gianfranco Farris, Edoardo Piras, Federico Cabras, Alessio Granara, Edoardo Costa. LB/TE: Stefano Murgia. S: Simone Romellini. DT: Emil Nabil. TE: Andrea Lianas.

VENDUTI ALL’ASTA I DISEGNI DI MAX MANDAS

Il pranzo della Pentolaccia ha portato una nuova ventata di entusiasmo. Atleti, parenti, amici, supporter e soprattutto tanti bambini si sono riversati domenica scorsa nei locali di Villa Rossi, immersi nelle suggestive campagne a ridosso di Ussana. L’occasione è stata importante per dare un sostegno morale, ma anche economico alla nuova stagione dei Crusaders. A parte la bontà dei piatti che hanno caratterizzato l’appuntamento conviviale, è stato bello vedere tanti bambini in maschera dilettarsi con l’ultima propaggine del carnevale 2017. E in tanti sperano che in futuro possano indossare paraspalle e casco.

Interessante anche l’iniziativa di mettere all’asta alcuni disegni di Max Mandas, l’atleta artista che in questi anni si è dilettato con le locandine dei Crusaders e non solo.



CALENDARIO CAMPIONATO II DIVISIONE FIDAF 2017

GIRONE F



12/03/2017 Blue Storms Busto Arsizio - Gorillas Varese h. 15:00

12/03/2017 Skorpions Varese – Crusaders Cagliari h. 13:00

19/03/2017 Skorpions Varese - Blue Storms Busto Arsizio h. 14:30

18/03/2017 Crusaders Cagliari – Gorillas Varese h. 19:00

25/03/2017 Warriors Bologna – Gorillas Varese h. 21:00

26/03/2017 Blue Storms Busto Arsizio – Knights Sant’Agata h. 15:00

02/04/2017 Skorpions Varese – Black Bills h. 15:00

02/04/2017 Crusaders Cagliari – Gladiatori Roma h. 14:00

01/04/2017 Vipers Modena - Blue Storms Busto Arsizio h. 18:00

09/04/2017 Gorillas Varese – Barbari Roma Nord h. 14:30

08/04/2017 Braves Bologna – Crusaders Cagliari h. 20:30

09/04/2017 Chiefs Ravenna - Skorpions Varese h. 14:30

22/04/2017 Gorillas Varese – Skorpions Varese h. 20:00

30/04/2017 Blue Storms Busto Arsizio - Crusaders Cagliari h. 13:00

07/05/2017 Skorpions Varese - Gorillas Varese h. 15:00

06/05/2017 Crusaders Cagliari – Blue Storms Busto Arsizio h. 19:00

20/05/2017 Gorillas Varese - Blue Storms Busto Arsizio h. 20:00

21/05/2017 Crusaders Cagliari - Skorpions Varese h. 14:00

27/05/2017 Blue Storms Busto Arsizio - Skorpions Varese h. 20:30

28/05/2017 Gorillas Varese - Crusaders Cagliari h. 13:00



