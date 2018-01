I Crusaders Cagliari organizzano una conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore americano

CAGLIARI, 10 GENNAIO 2018 - Ventisette anni d’incessante attività non sono una bazzecola: quella dei Crusaders è certamente una delle più longeve franchigie del Football Americano italiano. A fine febbraio il club cagliaritano (con alle spalle quattro finali e due scudetti vinti nel Campionato Nazionale a 9 giocatori), comincia la settima avventura consecutiva nel campionato di 2° divisione, con una piacevole novità: sarà guidata dall’esperto head coach Jarvish McGarrah.

In stretto contatto da diversi mesi con lo staff tecnico della squadra, l’americano originario di St Petersburg (Florida) non vede l’ora di buttarsi a capofitto sul campo di Monte Claro per insegnare tante nuove nozioni al robusto gruppo di giocatori che sta animando una nuova e stimolante stagione sportiva.

Le aspirazioni del club isolano saranno illustrate ai rappresentanti degli organi di stampa locali sabato 13 gennaio 2018 alle ore 10:00 a Cagliari, presso l’Hostel Marina sito nelle scalette San Sepolcro.L’incontro sarà coordinato dal presidente dei Crusaders Emanuele Garzia, con la partecipazione di Jarvis MCGarrah e del team manager Giuseppe Marongiu.

L’ALLENATORE AMERICANO JARVIS MCGARRAH A TU PER TU CON GLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE

CONFERENZA STAMPA

SABATO 13 GENNAIO 2018 h. 10,00

Hostel Marina – scalette San Sepolcro - CAGLIARI