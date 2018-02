I disabili italiani "I disabili non fanno paura, è la paura che fa diventare le persone disabili"

NAPOLI 4 FEBBRAIO - Disabili con il punto ??? In questi giorni, di ennesima campagna elettorale, per eleggere la XVIII legislatura Italiana. Le persone più deboli e con gravi disagi, compresi i disabili, sono stati, ancora una volta lasciati al margine della società, senza una spiegazione logica. Mi chiedo, come un essere umano, può non vedere, un altro uomo simile a se stesso.

Mi chiedo ancora, perché si vede; solo la differenza di una anomalia; ma non il male che provoca l'indifferenza, nei confronti di altri individui. Ma per una volta l'indifferenza, può diventare un opportunità di cambiamento, del modo di vivere.I nostri politici, non vedono i disabili gravi, tra essi; tantissimi gravissimi e interdetti, il silenzio; ci fa pensare che l'Italia non è una grande democrazia, per questo, che le pensioni di invalidi civili, sono tra le più basse d'Europa, cestinate, senza nessun adeguamento al tenore di vita, del nostro Paese, oppure queste persone, sono un peso per l'intera società. Sono tutte domande, con un solo punto interrogativo ?, a quando una risposta?Cari uomini, cari politici, rispondete....I disabili non fanno paura, è la paura che fa diventare le persone disabili.(notizia segnalata da