I furti sono in calo, lo dice la Polizia

ROMA, 10 APRILE - Secondo i dati emersi dalle statistiche del Servizio analisi criminali della polizia, lo scorso anno i furti in casa sono stati circa 300 in meno rispetto al 2015. I dati sono stati pubblicati nel numero di aprile di Polizia Moderna, dedicato al 165esimo anniversario dalla fondazione.

Sembra essere una buona notizia, ma i dati restano allarmanti. Infatti, per il 2016, la rivista della polizia indica 330.598 furti denunciati di cui 42.320 in abitazione e 27.790 in negozi. Sono inoltre state denunciate 12.567 rapine di cui 786 in abitazioni e 2.107 in esercizi commerciali.

Il tema è di grande attualità, anche in relazione al dibattito in atto sulla legittima difesa e sulle ipotesi di riforma allo studio. I furti dunque continuano ad essere molti, ma una buona notizia c'è: finalmente iniziano a diminuire.

