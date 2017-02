I genitori frequenteranno il catechismo per imparare ad educare i figli

LAMEZIA TERME (CZ) 08 FEBBRAIO - Nella Parrocchia della Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme è stato avviato un nuovo ed interessante modello di catechesi con il quale i genitori aiutano il percorso formativo di fede dei ragazzi che si accingono a ricevere la Confermazione.

Il modello rientra nel progetto “La scuola per la famiglia” che prevede una serie di appuntamenti durante i quali verranno affrontate, in sinergia con la Scuola Media “Borrello-Fiorentino”, tematiche inerenti alle fasi della pre-adolescenza e della adolescenza, periodi di forti crisi per ragazzi e famiglie, come il rapporto con le nuove tecnologie, la gestione dei conflitti in famiglia, lo sviluppo affettivo del bambino, le malattie legate all’alimentazione (bulimia, anoressia ecc.) e altre problematiche familiari. Il primo incontro vedrà la psicologa Angela Villella di Platania che illustrerà il tema “Il ruolo genitoriale ”.Sarà l’inizio di un percorso utile per sostenere le famiglie nella difficile arte educativa, approfondire la conoscenza dei propri figli e crescere nella consapevolezza del ruolo genitoriale, attraverso l’aiuto di esperti insegnanti, educatori e sacerdoti, fra i quali Monsignor Giuseppe Ferraro e don Aldo Figliuzzi, canonista e studente dello Studio Rotale presso la Rota Romana. L’iniziativa di affidare ai genitori la trasmissione della fede ai figli rivestendo il ruolo di catechisti – per il parroco della Beata Vergine del Carmine don Pino Latelli – «dà ai genitori stessi l’opportunità di partecipare agli incontri di catechesi con i loro figli offrendo un itinerario di fede comune».Sulla stessa linea il parroco moderatore don Gigi Iuliano il quale sostiene di aver preso «sul serio la realtà della famiglia dando ad essa, con la creazione di questa scuola, la concreta opportunità di riscoprire se stessa come luogo privilegiato di educazione e di crescita della fede». I due parroci, insieme alla catechista Anna Maione , referente del progetto, hanno deciso perciò di coinvolgere direttamente le famiglie nella programmazione del percorso formativo dei loro figli, affidando loro la scelta e la preparazione di tematiche del Catechismo della chiesa cattolica. Pertanto si conferma l’incarico ai genitori di tenere le lezioni di catechismo aiutando se stessi e le altre famiglie ad approfondire la conoscenza delle verità fondamentali della fede e ravvivare la loro vita cristiana. Il cammino formativo, iniziato con il far conoscere Gesù, proseguirà con la conoscenza della storia della salvezza, dei sacramenti e dei comandamenti.

Lina Latelli Nucifero



Foto: Don Pino Latelli

Foto: Don Gigi Iuliano

Foto: Psicologa Villella