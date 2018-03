I Padri Domenicani e il Comune di Soriano C. istituiscono il Premio della Pace e della SolidarietÃ 

I Padri Domenicani e il Comune di Soriano Calabro istituiscono il Premio della Pace e della Solidarietà

“Santa Caterina da Siena – Città di Soriano”

SORIANO CALABRO (VV) 15 MARZO - Il riconoscimento è destinato a donne che nell’ambito della vita sociale, ecclesiale, civile e del volontariato come in ogni altra forma di impegno e di dedizione verso la persona umana, si sono distinte per la gratuità e la generosità dell’impegno.

Il Premio vuole costituire inoltre, un’occasione di riflessione sulla condizione della donna nella Chiesa e nella Società, perché sull’esempio di S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa, che seppe agire con efficacia, al di là di ogni condizionamento, si affermi il valore della dignità umana che supera ogni pregiudizio, nel riconoscimento e nel diritto di ogni persona a dare il proprio contributo al servizio della Pace e della Solidarietà.Il riconoscimento verrà consegnato, Domenica, 29 aprile alle ore 11.30, presso il Santuario di San Domenico in Soriano.Chiunque può segnalare i nomi da sottoporre agli organizzatori, inviando le indicazioni e le motivazioni delle candidate alla seguente email: fratecalcara@virgilio.it