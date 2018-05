I Quartieri al sindaco Sergio Abramo, incomprensibili alcune azioni "strisce blu"

CATANZARO, 9 MAGGIO - << Da sempre siamo stati sostenitori, già dalla prima ora, del sindaco Sergio Abramo. Ma, oggi francamente ci risultano incomprensibili alcune azioni ed un certo modus operandi che caratterizza, in alcune espressioni, la sua giunta, un qualcosa che appaiono come veri e propri attacchi di schizofrenia politica!

La nuova perimetrazione delle “strisce blu” in città è una di queste. Pensare di ridurre il costo/sosta sul Corso Mazzini, spalmandolo sulle tasche di tutti i cittadini catanzaresi, con l’aumento delle superfici di sosta a pagamento, onestamente interrompe – bruscamente – ogni nostra più autentica immaginazione (sic!). Chiariamo. Ridurre il costo delle strisce blu in centro città è una buona azione amministrativa (due euro/ora è un costo salatissimo), ma estendere le strisce blu dal centro ai quartieri limitrofi (San Leonardo) è la dimostrazione plastica di un Amministrazione comunale, che in alcuni settori, naviga a vista e senza vela su ogni problematica della città.

Ci lascia sgomenti la reale condizione di capacità e di visione politico-amministrativa di una “certa” classe dirigente – per noi inadeguata – che manifesta entusiasmo mediatico su una delibera di giunta (l’aumento delle strisce blu) e che, vive la sua quotidianità nella burla e nella rincorsa dei selfie. Questo il sindaco Abramo lo sa!

Per noi così come è stata fatta, l’estensione delle strisce blu in altre zone cittadine è una scelta illogica ed inopportuna, se mira soltanto a fare cassa. Il nostro invito è di rivedere l’impianto complessivo, nella considerazione che esistono altri settori ed altre iniziative – alcune defunte per evidente stato di prognosi riservata politica – che posso rappresentare validi introiti per le casse comunali, senza però scardinare un equilibrio, anche sociale, peraltro abbastanza fragile in città…ciò che sfugge al popolo del selfie. >>