I resti del presunto Mostro di Firenze saranno dispersi: troppi tentativi di furto

SAN CASCIANO, 27 APRILE – I resti di Pietro Pacciani, presunto 'mostro di Firenze', saranno dispersi in un luogo segreto: lo ha deciso il Comune di San Casciano in seguito a svariati tentativi di profanare la tomba dell’uomo morto nel 1998.



Il corpo di Pacciani era stato sepolto al cimitero di Mercatale in Val di Pesa e lì è rimasto fino al 2013, quando la Procura ha prelevato alcuni resti in caso di una futura riapertura delle indagini. Le rimanenti parti delle spoglie erano state depositate nell’ossario comune di San Casciano, a disposizione della famiglia: moglie e figlia di Pacciani, entrambe abusate sessualmente dall’uomo, non hanno mai reclamato il corpo. Da allora molte persone – maniaci, studiosi, tombaroli - hanno tentato di entrare in possesso dei resti del presunto 'mostro'.



Il comune di San Casciano, per porre fine a questa situazione, ha deciso di disperdere le ceneri dell’uomo in un luogo che rimarrà segreto: a conoscere l’esatta locazione dei resti di Pacciani saranno soltanto due addetti della polizia mortuaria.



Pacciani era stato accusato di essere l’esecutore materiali di quattro duplici omicidi, avvenuti tra il 1968 e il 1985. Condannato in primo grado, assieme ai ‘Compagni di Merenda’ Giancarlo Lotti e Marco Vanni, Pacciani era stato poi assolto in appello nel 1996. La sua morte nel 1998 ha messo fine al dibattito sulla sua colpevolezza.

fonte immagine urbanpost.it

Danilo De Rosa