I Soldi Spicci sbarcano al parco "le Fontane". L'intervista a Annadrea e Claudio [Foto e Video]

CATANZARO, 12 APRILE 2017 - Una serata davvero esilarante e ricca di sano divertimento quella trascorsa presso il parco commerciale "le Fontane" di Catanzaro, con la fantastica compagnia della coppia comica siciliana più amata sul web e nei teatri di tutta Italia, sono Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, meglio conosciuti come "I Soldi Spicci".

Il parco commerciale continua dunque la sua scalata di eventi che attirano, ogni volta, centinaia di fan e curiosi pronti a vedere ed ascoltare, scattare una foto e farsi lasciare un autografo, dai propri idoli o comunque da quei personaggi che in un modo e nell'altro riescono a strappare un sorriso attraverso i loro sketch e le loro rubriche pubblicate quotidianamente sui social. Annandrea e Claudio iniziano la loro carriere dal teatro ma l'ondata di internet che caratterizza questo ventunesimo secolo ha invaso anche loro e, quasi volendo fare promozione ai propri spettacoli, hanno intrapreso la strada del web raggiungendo, di volta in volta, picchi di visualizzazioni e like davvero esorbitanti, ed ora eccoli pronti per un fantastico tour che li porterà nei teatri, nelle piazze e nei centri commerciali di tutta Italia per festeggiare, con i propri fan, il raggiungimento del milionesimo (oggi di gran lunga superato) like sulla loro pagina Facebook. "Sicuramente questo avvenimento ci attribuisce ancora più responsabilità - ci hanno detto i soldi spicci - poiché ci troviamo a parlare ogni giorno con milioni di amici che, alle volte, ci chiediamo se esistano davvero".



Simpatia, disponibilità e tanta spontaneità contraddistingue queste star del web che, su quest'ultimo, si raccontano in simpaticissimi video nei quali riportano la quotidianità di una coppia di fidanzati (quali loro sono veramente), mostrando le gelosie, i litigi, i problemi che possono nascere anche per cose futili e aggiungendo quel tocco di accento siciliano doc che li caratterizza.

Prima dello show nella galleria del centro commerciale, gremita da migliaia di fan, i nostri microfoni hanno raggiunti i Soldi Spicci nel backstage per una fantastica intervista esclusiva:



