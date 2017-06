I Tiromancino domani sera in concerto al Due Mari di Maida. Federico Zampaglione riceverà il “Riccio d’Argento” di Fatti di Musica. Si apre l’estate dei grandi live in Calabria

MAIDA 16 CZ) 16 GIUGNO - E’ ormai tutto pronto per il concerto dei Tiromancino di domani sera alle 21.30 al Due Mari di Maida. Sul grande palco allestito nell’Area Concerti, con Federico Zampaglione ci saranno gli altri componenti dell’attuale formazione: Francesco Stoia, basso, Marco Pisanelli, batteria, Fabio Verdini, tastiere, Antonio Marcucci, chitarra. Con i Tiromancino si apre la grande estate dei live in Calabria.

Al poliedrico musicista, autore e scrittore, sarà consegnato il “Riccio d’Argento” del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco, premio ai Migliori Live d’Autore di “Fatti di Musica 2017”, la trentunesima edizione della prestigiosa rassegna del Miglior Live italiano e internazionale ideata e diretta da Ruggero Pegna, a cui è stata affidata per il settimo anno consecutivo l’organizzazione dell’evento. Il concerto è ad ingresso libero e, come nelle precedenti occasioni, è previsto l’arrivo di migliaia di spettatori da tutta la regione.

In questi giorni, Zampaglione è anche alle prese con il successo del romanzo “Dove tutto è a metà”, scritto con Giacomo Gensini, che ha lo stesso titolo del nuovo singolo estratto dall’ultimo album “Nel respiro del mondo”, pubblicato lo scorso anno. In circa due ore di concerto, i Tiromancino eseguiranno tutti i vecchi e nuovi successi.

L’attesissimo concerto evento sarà aperto da un grande bacio collettivo per dire “no” alla violenza contro le donne.



Il Centro Due Mari, che tutto l’anno si prodiga in attività sociali di rilievo, ha deciso di dedicare il suo 14° compleanno alla campagna #respectwoman, fortemente voluta e sentita dall’amministrazione del Centro: “Bisogna mobilitarsi tutti per dire no alla violenza contro le donne, alla violenza in tutte le sue forme, soprattutto quella più infima che un uomo può usare nei confronti di una donna”. Così l’Amministratore G. del Centro Commerciale Due Mari dott. Antonio Domenico Mastroianni che ha continuato a spiegare il senso della campagna: “L’idea di un bacio collettivo che inneggi all’amore e al rispetto nasce proprio dalla considerazione che il bacio in sé rappresenti la forma più tenera e semplice dell’amore. Con questo bacio collettivo - ha specificato – vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a tutte le donne vessate e alle loro famiglie. La violenza contro le donne è un problema di tutti, non solo delle vittime!”.



Inoltre, tutti quelli che desiderano lanciare il proprio personale messaggio alla campagna, potranno recarsi alla postazione photobooth antistante l’ingresso principale, per condividerlo con l’hashtag #respectwoman. Il concerto si concluderà come da consuetudine con un grande spettacolo pirotecnico e i festeggiamenti proseguiranno all’interno della grande struttura del Centro Commerciale, dove per l’occasione i negozi rimarranno aperti fino all’una di notte offrendo grandi promozioni a tutti i clienti, con il taglio della mega torta e il brindisi finale dedicato a quest’anno insieme.



“Un anno di duro lavoro – hanno dichiarato Simona Notarianni e Giovanni Ricciardi alla direzione del Centro – che si conclude con questo grande evento e soprattutto con la soddisfazione dei nostri 5 milioni di clienti e degli operatori commerciali. Il Centro Commerciale Due Mari si è consolidato negli anni come importante punto di riferimento in Calabria per l’ampiezza delle sue proposte, non solo commerciali, ma anche per la cultura e l’impegno sociale.”.



“Fatti di Musica Radio Juke Box” proseguirà dal 23 al 25 giugno allo Stadio San Vito/Marulla con l’attesissima Opera dei record Notre Dame De Paris, per l’ultima volta in Calabria con il cast originale.