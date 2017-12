I Vigili del fuoco salvano un uomo a Magisano [Foto]

MAGISANO (CZ) 05 DICEMBRE - Questa mattina squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per soccorso una persona la stessa era in zona impervia a valle della SP 25 per Magisano.

La persona infortunata, cadendo da un albero urtava violentemente sul terreno lamentando forti dolori sul dorso non riuscendo a rialzarsi.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere la persona traumatizzata, la stessa veniva immobilizzata su tavola spinale e successivamente con l'uso di barella toboga veniva trasportata sul ciglio della strada e consegnato al personale Suem118 per il successivo trasporto presso presidio ospedaliero.