I VVF super impegnati per maltempo nel comune di Catanzaro

Interventi per maltempo nel comune di Catanzaro

CATANZARO 15 SETTEMBRE - Squadre dei Vigili del Fuoco impegnati per tombini divelti ed allagamenti in diverse zone della città Via Paglia, Via Alessandro Turco, Via Garibaldi Gariani, Pitera.

In Via Tommaso Campanella una vettura in transito rimaneva bloccata con la ruota anteriore in un tombino divelto.Detriti e materiale vario si è riversato su via Orti creando disagi alla viabilità

Piccoli smottamenti di pietrisco e fango sulla SP per Magisano.Diverse richieste per verifiche infiltrazioni.Numerose segnalazioni pervenute presso la SO.