I.C. Catanzaro Est recital scuola primaria fiume Neto

CATANZARO, 24 DICEMBRE - Il plesso "Scuola Primaria Fiume Neto " Dell IC CZ EST, diretto dal DS Alba Flora Mottola, quest' anno, in occasione del Santo Natale ha messo in scena il recital " Lo schiaccianoci “, una favola creata dalla mirabile penna di Ofman nel 1816 che non smette di incantare.

Prendendo spunto dalla versione del racconto reinterpretato da Alexandre Dumas, gli alunni di tutte le classi, dalla prima alla quinta, sono riusciti a creare un atmosfera magica e coinvolgente grazie ad una scenografia e una costumistica realizzata nel dettaglio dei particolari e nella riproduzione autentica del contesto paesaggistico in cui la storia si colloca. Frutto di un lavoro profuso in termini di progettazione, coordinazione e realizzazione dalla docente Rosa Iannone che, in prima linea, ha condotto l’organigramma del recital; ma anche un lavoro ricercato e sinergico dei docenti in collaborazione preziosa con i genitori. Il motore della vicenda si scorge in occasione della festa del Natale, durante la quale il vecchio Drosselmeyer fa dono ai piccoli nipoti di oggetti sorprendenti.A Clara in particolare spetta uno schiaccianoci dalla singolare forma di soldatino. Canti balli e giochi fra bambini anticipano la parte più suggestiva dello spettacolo: la piccola Clara immagina che il suo schiaccianoci prenda vita e insieme i due si difendano dall' attacco del re dei topi. Dopo una lunga battaglia, cui prendono parte i soldatini del fratello Fritz, lo schiaccianoci trionfa sui mostriciattoli e conduce la giovane Clara in un villaggio incantato, accompagnato dalle fate dei fiori e dalle fate delle nevi, fino al risveglio della fanciulla.Lo spettacolo, curato nella sua struttura globale e nell’ assetto scenico audio e sonoro musicale, ha regalato emozioni uniche alimentando la creatività ...curiosità ed emotività...elementi che hanno maggiormente valorizzato le performances dei piccoli attori. La drammatizzazione dello Schiaccianoci per gli alunni del plesso Fiume Neto ha rappresentato però essenzialmente un’occasione di crescita per tutti: alunni, insegnanti e genitori per il confronto relazionale che una tale attività richiede, in termini di capacità decisionali ...scelta e affidamento di ruoli ...capacità dei ruoli assunti.Monitoraggio e collegamenti fra le parti. Talentuosi, gli alunni, sono riusciti a far emergere e risaltare gli elementi tradizionali della storia come l Amore ...la Solidarietà. La Fantasia e l Incanto trasmettendo il messaggio della speranza in un mondo di pace e serenità. A conclusione della manifestazione gli alunni hanno salutato il pubblico intonando in coro tradizionali canti natalizi in diverse lingue: inglese tedesco e italiano, curati dalle docenti Teresa Bianco e Cinzia Criserà.