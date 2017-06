I.C. catanzaro est uniti nel linguaggio universale della musica

Uniti nel linguaggio universale della musica e del canto CZ EST saluta l’anno scolastico

CATANZARO 18 GIUGNO - La musica, linguaggio primordiale ed universale, ha rappresentato per l'Istituto Comprensivo Cz Est, presieduto dalla Dirigente Alba Flora Mottola, l'attività unitaria con cui docenti ed alunni hanno decretato la fase conclusiva di questo anno scolastico. Venerdì 9 giugno 2017 le classi di tutti gli ordini di scuola appartenenti all'Istituto (Primaria, Secondaria primo grado, e ultima sezione Infanzia) sono stati inseriti ed integrati nella formazione di un coro di voci ad eseguimento di un programma canoro a difficoltà tassonomica. Le diverse situazioni anagrafiche hanno dunque richiesto oculatezza nella scelta dei contenuti e capacità organizzative logistiche.

Promotrice e realizzatrice di un progetto di mole così complessa la docente Teresa Bianco che, durante il corso dell'anno, ha profuso le sue energie e la propria esperienza operando settorialmente nei plessi e successivamente pianificando le unioni delle voci. La centralità del linguaggio universale della musica, come espressione di unione e fratellanza, è emersa non solo attraverso i canti, ma anche nella correlazione che essi hanno evinto con le progettualità portate avanti dall' Istituto.

Rappresentative le esperienze del Play energy, del Cambridge e ogni progettualità condotta dalle scuole dell'Istituto come segno emblematico di un sapere aperto alla realtà...al mondo. La fusione di voci, tonalità e timbriche appartenenti agli alunni di tutti i plessi, ha creato la magia di un coro armonioso.

Suggestive le performances, alternate ai cori vocali, degli alunni che si sono esibiti individualmente o in gruppo in variazioni di danza come proposte operative dei docenti curricolari ad integrazione della dimensione canoro -vocale.

L'Istituto Comprensivo Cz Est- afferma con gratificazione la Dirigente Alba Flora Mottola- grazie alle modalità espressive di questi preziosi linguaggi formativi universali e artistici, ha concluso il percorso scolastico con una comunione scolastica di valenza primaria.

Tali manifestazioni ne sanciscono l'operatività sociale ed educativa, in linea con i traguardi che l'Istituto Comprensivo si propone: realizzare una identità di appartenenza scolastica attraverso attività che creino rete di interconnessione capillare tra i plessi scolastici Sud ,Centro e Nord appartenenti all Istituto.



Lucia Gentile