IeFP. Formazione Professionale di Operatore edile, "borsa di studio di 2Mila euro"

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): percorso di studio e formativo gratuito, alternativi alla scuola superiore: Operatore edile. Per conseguire una qualifica professionale subito spendibile. Imparare dagli esperti in classe, in laboratorio e in azienda.

CATANZARO 04 LUGLIO - I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) biennali, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Dopo il conseguimento della qualifica professionale, infatti, i ragazzi possono:

 entrare direttamente nel mercato del lavoro;

 continuare il percorso formativo frequentando l’anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato a conseguire il diploma professionale;

 continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore.

L'accesso a questo corso è completamente gratuito; é prevista una borsa di studio di €. 2.000,00 (€.1.000,00 il primo anno e €. 1.000,00 il secondo anno).



E’ previsto anche del rimborso per le spese di viaggio

Denominazione Figura Professionale: Operatore edile

L’operatore edile interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell’allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del proprio lavoro.



Requisiti per l’iscrizione ai corsi: giovani che non abbiano ancora compiuto 18 anni alla data di avvio del percorso e che abbiano assolto l’obbligo di istruzione e siano fuoriusciti dal sistema scolastico dopo una permanenza per almeno 10 anni nello stesso. Il corso rivolto a ragazzi che non abbiamo compiuto 18 anni e che abbiamo assolto all'obbligo scolastico



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI FORMACONSULT SOCIETÀ COOPERATIVA

Via D. Milelli, 14 – 88100 Catanzaro Tel. 0961.743791 – e-mail: direzione@formaconsult.com - www.formaconsult.com