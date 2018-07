Ieri sparisce nonnino affetto da Alzheimer, ritrovato oggi dai VVF in stato confusionale

FALERNA (CZ) , 22 LUGLIO - Non si avevano più notizie da ieri pomeriggio di un anziano (R. G. del 1935) residente nel comune di Falerna (CZ) ed affetto da Alzheimer.

Il piano di ricerca attivato dall'Ufficio Territoriale del Governo, come da procedura operativa, ha visto dalle 23.00 di ieri sera 14 unità dei Vigili del Fuoco con 5 automezzi ed il Posto di Comando Avanzato Af/Ucl, i carabinieri della locale stazione nonché volontari della zona, impegnati nelle ricerche.

A coordinare le forze in campo e tutte le operazioni di soccorso l'Ispettore Antincendio Conforti Massimo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro.

Le ricerche protrattesi per tutta la notte, si sono concluse questa mattina alle ore 07.05 con il ritrovamento della persona in leggero stato confusionale ma in buone condizioni di salute.