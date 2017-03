Iglesias, morta donna accoltellata dal marito davanti alle figlie

IGLESIAS, 3 MARZO - Federica M., una ragazza di trentadue anni, è morta ieri sera, in un appartamento in via San Salvatore, ad Iglesias, a causa delle coltellate ricevute dal marito, di quarantasei anni, nel corso di una lite. L'accaduto è avvenuto davanti agli occhi dei due figli.

La donna è stata soccorsa in poco tempo dalla polizia e dagli operatori del 118. Nonostante il pronto intervento, però, è morta poco dopo in ospedale a causa delle gravi ferite.

Secondo le prime indagini il delitto sarebbe avvenuto dopo una violenta lite tra marito e moglie e Gianni, preso dall'ira, avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito Federica, portandola alla morte. L'uomo è rimasto nell'appartamento fino all'arrivo dei soccorsi, chiamati dai vicini di casa.

Il marito di Federica, dopo essere stato fermato dalla polizia per omicidio, è stato portato al Commissariato, dove si trova tutt'ora.

Chiara Fossati

immagine da www.questure.poliziadistato.it