II Festa del Giardino dei Gelsi alla Biblioteca e Casa Museo Gullo a Casali del Manco

L’11 luglio 2025 alle ore 20.00 nella splendida cornice del giardino della Biblioteca e Casa Museo Gullo si terrà la II edizione della “Festa del Giardino dei Gelsi”.

La Festa del Giardino dei Gelsi nasce con l’intento di ricordare la creazione artistica di un spazio singolare da parte dello scultore romantico Paolino Biagio Gullo (1846-1904). Lo scultore, anticipando i tempi, tra il 1877 e 1882 realizza, all’interno del giardino di famiglia, uno spazio dell’anima, una fantasiosa combinazione di bio architettura ultimata da una fontana con giochi d’acqua e adorna di originali conchiglie dalle valve variopinte. Oggi il Giardino dei Gelsi non c’è più, ma continua ad esiste nelle immagini fotografiche ingiallite dal tempo, nella memoria degli scritti di famiglia e nel ricordo degli amici di Casa Gullo.

Per celebrare l’estro creativo di Paolino Biagio Gullo, ma anche per salutare l’estate con un momento di condivisione culturale, si festeggerà con una serata di luce e sorrisi partecipando alla performance sonora del duo Francesca Salerno e Luigi Morello, che accompagneranno il pubblico in un viaggio di sonorità raffinata.

Il duo Francesca Salerno/Luigi Morello nasce nel gennaio 2010 dall'incontro tra Francesca, artista e cantante di matrice post-rock, e Luigi, voce e chitarra in varie formazioni. Ambedue sono artisti che nel tempo hanno collezionato esperienze diversissime, in ambienti musicali contrapposti, ma per certi versi complementari.

Francesca Salerno, cantante e leader della band durk/new wave Uvistra, da oltre trent’anni presente nella scena underground rock nazionale fra Firenze e Bologna. Con il gruppo Uvistra è stata finalista al Rock Contest di Controradio Firenze e alla Biennale d’Arte di Bologna del 1988. Una esperienza di vita itinerante tra Germania, Francia, Messico e Stati Uniti, per poi ritornare in Italia, e nel 2006 nuovamente sul palco con gli Uvistra: insieme hanno dato origine all’unica band calabrese salita sul palco di Piazza Navona nel 2007 per “Coraggio Laico” e nel 2008 per Italian Wave Love Festival (ex Arezzo Wave). In seguito, la Salerno ha cantato con i Kalabria Saudita e si è avvicinata alla World Music; ha collaborato con Il Parto delle Nuvole Pesanti nel disco “Magna Grecia” pubblicato nel 2011.

Luigi Morello, chitarrista con la passione di musiche del cantautorato italiano e ritmi made in Brazil. Nato e vissuto in Calabria a Lamezia Terme, da sempre utilizza la musica come forma di comunicazione e aggregazione per tutti coloro che amano la vita la libertà, vanta numerose collaborazioni con musicisti della scena musicale meridionale.

Biblioteca Casa Museo Gullo

Piazza Popolo,10 – loc. Macchia

87059 Casali del Manco (Cs)

0984436251 [email protected]