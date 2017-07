Il 12 luglio "Catanzaro Dona"

Riceviamo e pubblichiamo

CATANZARO 11 LUGLIO - Quest'anno la città di Catanzaro avrà un'occasione in più per festeggiare degnamente il proprio patrono. Nella settimana dedicata alle celebrazioni di San Vitaliano infatti sarà possibile contribuire a una nobile iniziativa, che da quasi un anno raccoglie adesioni su tutto il territorio nazionale: “1000 voci per ricominciare”.

Il progetto, promosso da alcuni coristi che intendevano aiutare le popolazioni terremotate del Centro Italia, ha visto già la partecipazione di più di 300 cori.La Calabria ha aderito finora solo marginalmente e per questo l'Associazione Culturale Musicale “Fucine Mentali”, attiva sul territorio con proposte artistiche e didattiche dal 2006, è stata investita dell'incarico di promuovere l'iniziativa anche nella nostra regione.È nato così “Catanzaro Dona”, un evento artistico attraverso il quale d'ora in poi sarà possibile promuovere la beneficenza targata CZ; una manifestazione nella quale tutta Catanzaro potrà identificarsi.Mercoledì 12 luglio alle 18.30 alcuni artisti del capoluogo calabrese calcheranno il palco del rinato Cinema Teatro Comunale, proponendo un programma che spazierà dalla musica strumentale a quella vocale, solistica e polifonica, dando spazio anche alla danza tribal fusion.Il ricavato del concerto sarà devoluto alle popolazioni colpite dall'ultimo sisma in Centro Italia. Per garantire la totale trasparenza, i promotori del progetto nazionale “1000 voci per ricominciare” si sono avvalsi della collaborazione dell'Istituto Bancario "RIVABANCA BCC", che ha permesso l'apertura di un conto corrente dedicato a zero spese intestato a “1000vocixricominciare".La serata sarà allietata dai cori polifonici “Santa Barbara Chorus” e “Singing Cluster”, dagli ensemble “SeriChorum”, “Percussao Calafrica” e “Magna Graecia Flute Choir Young”, diretti rispettivamente dai maestri Francesca Codispoti, Giulio De Carlo, Rosario Raffaele, Vincenzo Mellace, Sebastiano Valentino, dal tenore catanzarese Davide Minoliti e da Attilia Porchia e i “Tribal Asana”.Presenterà il direttore artistico del Cinema Teatro Comunale e fondatore della compagnia teatrale “Teatro Incanto” Francesco Passafaro.Uno spettacolo da non perdere dunque, al quale siete tutti invitati a partecipare e contribuire.(notizia segnalata da