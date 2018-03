Il 19 aprile "L'impero crollerà", l'atteso concerto Alessandro Mannarino al Teatro Politeama di Cz

CATANZARO, 26 MARZO - Le prevendite per il concerto di Alessandro Mannarino il 19 aprile al Teatro Politeama di Catanzaro stanno facendo registrare una forte richiesta di biglietti da tutta la Calabria: in questi giorni, rende noto la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza la data in esclusiva regionale, i biglietti venduti superano il 50% della capienza della struttura catanzarese che ospiterà l’evento, di questi l’80% circa sono stati acquistati fuori dalla stessa Città capoluogo.

Questo è il dato al momento:doppia soddisfazione per la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che se da un lato trova riscontro delle proprie scelte, favorite dal pubblico, dall’altro conferma ancor di più quello che ha sempre sostenuto e cioè che i grandi eventi portano promozione culturale e commerciale del territorio.«In questo caso chi ne godrà è la città di Catanzaro – ha avuto modo di commentare Maurizio Senese -. Non va dimenticato infatti che il concerto di Alessandro Mannarino arriva dopo i grandi successi dell’inverno 2018 con la doppia data di Biagio Antonacci, il concerto di Max Pezzali, Nek e Renga e per ultimo il grande successo di Gianni Morandi, quattro eventi che hanno fatto esplodere il PalaCalafiore di Reggio Calabria portando più di 20mila spettatori in riva allo Stretto in meno di sessanta giorni. Questa è la cultura imprenditoriale che sappiamo dare noi – ha aggiunto Senese - ricordando sempre che i nostri eventi non sono sostenuti da alcun contributo pubblico».Nello specifico, il concerto di Alessandro Mannarino sarà un appuntamento insolito, con l’artista dedito a una dimensione “più intima”, pensata per il pubblico che continua a seguire la sua evoluzione. La parola impero, presente in varie canzoni, è un simbolo ed una metafora ed è quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.

Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961. 060527

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

Tel. 0961.060491

info@ticketservicecalabria.it

www.ticketservicecalabria.it