Il 25 luglio all'unica data calabrese del tour "Unici" di Nek che sarà alla Summe Arena di Soverato

Manca poco all’unica data calabrese del tour “Unici” di Nek che sarà alla Summe Arena di Soverato il 25 luglio

SOVERATO 15 LUGLIO - Manca poco ormai all’unica data in esclusiva regionale del tour “Unici” di Nek. Filippo Neviani sarà in concerto il prossimo 25 luglio alla Summer Arena di Soverato nell’ambito della programmazione organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Dopo gli imperdibili appuntamenti con i Nomadi e il trio de Il Volo, l’area, gestita sempre dalla Esse Emme Musica, ospiterà la tournée di Nek in cui il cantante, con la sua consueta e straordinaria energia, regalerà al pubblico le note degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni di carriera, fino alle hit degli anni più recenti e ai brani del suo nuovo album che dà il titolo al tour, “Unici”.



La scaletta proposta da Nek anche a Soverato si preannuncia infatti imperdibile: di fianco a lui sul palco ci saranno Emiliano Fantuzzi alla chitarra e alle tastiere, Luciano Galloni a batteria e percussioni, Chicco Gussoni alla chitarra, Lorenzo Poli al basso e synth.



In queste ultime settimane, Nek è stato protagonista insieme a J-Ax di “Freud”, il cui video ha superato i 3 milioni di visualizzazioni in poco meno di due mesi dalla pubblicazione. Si tratta di un brano in cui Nek si mette in gioco con ironia, e che arriva dopo i successi dei singoli “Differente”, “Uno di questi giorni” e “Unici”, il brano che dà il titolo anche all’ultimo album.



A venti anni dal successo di “Laura non c’è”, che lo ha fatto debuttare sul mercato latino, consacrandolo come un artista di fama internazionale con dieci milioni di dischi venduti nel mondo, Nek ha appena pubblicato in Spagna, Usa e America Latina il singolo “Unicos”, che anticipa la pubblicazione dell’album nei paesi latini.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08

