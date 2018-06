Il Brasile vince nel recupero. Costa Rica sconfitta 2-0

SAN PIETROBURGO, 22 GIUGNO – Il Brasile vince la sua prima partita del mondiale. La Costa Rica si arrende nei minuti di recupero, al 91’ con il gol di Coutinho e al 97’ Neymar mette il proprio sigillo sul match. La seconda giornata del gruppo E finisce quindi con i tre punti per la nazionale verdeoro, che ora guida il girone con 4 punti in attesa della sfida tra Serbia e Svizzera. Costa Rica ancora ferma a zero ed eliminata dai mondiali.

Il Brasile guadagna la testa del girone dopo una partita giocata con grande difficoltà e pressione, tanto che Neymar a fine partita cade in ginocchio in lacrime. Il primo tempo regala poche emozioni, con la Costa Rica che inizia bene con un tiro al 13’ di Borges che finisce sul fondo. Poco più tardi viene annullato un gol per fuorigioco a Gabriel Jesus. Nel secondo tempo l’attacco brasiliano macina gioco, ma Neymar e la stella del Manchester City non brillano. Al 77’ l’arbitro, l’olandese Kuipers, assegna un calcio di rigore per il Brasile, annullato in un momento successivo dopo aver rivisto l’azione al Var. Il quarto uomo segna poi sei minuti di recupero, ma ne basta uno al Brasile per passare in vantaggio: sponda di Firmino, Gabriel Jesus tocca male e Coutinho con una zampata batte Keylor Navas. Allo scadere Neymar raddoppia con un tiro al volo su assist dello juventino Douglas Costa.

Federico De Simone

Fonte immagine: calciomercato.com