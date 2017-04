Il caffè incolore che non macchia i denti: da Londra per conquistare il mondo

Ottime notizie per gli abituali consumatori di caffè: da oggi potrete gustare la vostra bevanda preferita senza preoccuparvi di macchiare indelebilmente i denti.

Arriva da Londra il Clear Coffee (Clr Cff), il caffe incolore ideato dai fratelli slovacchi David e Adam Nagy. È già in vendita online e negli store londinesi ed una confezione con due bottigliette costa 5,99 sterline.

All’apparenza è chiaro come l’acqua e non sembra caffè, in realtà lo è. L’idea originale sta, appunto, nell’aver creato un caffè incolore, che dia la carica della caffeina, ma che non macchi i denti. I due fratelli, bevitori incalliti di caffè, volevano evitare le conseguenze dannose del consumo smisurato della bevanda, appunto le macchie allo smalto dei denti. Sul mercato, però, non c’era niente che rispondesse a questa esigenza e, così, i due hanno deciso di creare la loro ricetta personale.

Il risultato è una bevanda fredda, pronta da bere, a basso contenuto calorico. Viene prodotta con chicchi di caffè Arabica di alta qualità e acqua pura, non contiene conservanti, sapori artificiali, additivi, zucchero o dolcificanti. La sperimentazione è durata tre mesi ed il processo è segreto, ma gli ideatori garantiscono di non utilizzare additivi chimici.

Utile a sapersi, quindi, anche perché bere caffè apporta grandi benefici per la salute. Ma vediamo nello specifico quali sono.

1) Digerire meglio: bere caffè a fine pasto può favorire la digestione; ciò in quanto aumenta la produzione di succhi gastrici per le sostanze aromatiche che vengono prodotte durante la torrefazione. È lo stesso motivo per cui, bevuto al mattino, può essere considerato anche un ottimo rimedio contro la stitichezza.

2) Combattere la cellulite: la nota bevanda aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso. Questa è una proprietà del caffè che si può sfruttare anche facendo degli impacchi fai da te con i fondi del caffè.

3) Combattere la depressione: uno studio ha messo in evidenza che, chi beve quattro o più tazze di caffè alla settimana, riduce il rischio di incorrere nella depressione. Il caffè, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti una sostanza psicoattiva.

4) Favorire le performance intellettuali: in quanto sostanza psicoattiva, appunto, il caffè è un ottimo stimolante, apporta benefici alla memoria e favorisce le nostre abilità mentali.

5) Dimagrire: bere caffè fa dimagrire, perché esso riesce a stimolare l’energia e, quindi, la combustione degli acidi grassi. I risultati migliori si ottengono bevendo caffè amaro. Inoltre, nello sport il caffè migliora la resistenza muscolare.

6) Rallentare l’invecchiamento: la bevanda è ricca di antiossidanti naturali, molecole che riescono a prevenire i danni provocati dai radicali liberi, che determinano, al contrario, l’invecchiamento cellulare.

7) Proteggere il fegato: uno studio ha dimostrato che bere due tazzine di caffè al giorno riduce di due volte il rischio di sviluppare un tumore al fegato.

8) Respirare meglio: il caffè agisce come broncodilatatore, stimolando i centri respiratori e migliorando l’ossigenazione e la capacità polmonare.

9) Salvare il cuore delle donne: il caffè riesce a ridurre anche le calcificazioni coronariche nelle donne, perché contiene alcuni composti che riescono a sostituire gli estrogeni femminili.

10) Ridurre i danni della menopausa: il caffè può essere importante anche per ridurre gli effetti che vengono determinati dalla menopausa. La bevanda, infatti, diminuisce i livelli plasmatici della proteina che determina l’obesità dopo la menopausa.

Bevete caffè, dunque, per ottenere molteplici benefici per il vostro corpo e, perché no, fatelo nella versione dei fratelli Nagy per evitare di macchiare i denti a causa del consumo eccessivo.

Emanuela Salerno

Seguimi anche su facebook: EsteticaMente