Il calabrese Massi Lepera primo in classifica radio

CATANZARO, 15 marzo 2018 - È calabrese il primo in classifica internazionale su radio Ram 7va25 per il mese di marzo 2018.

Si tratta del giovane cantautore catanzarese Massi Lepera, classe 1991, docente di latino, greco e italiano per professione, il quale si trova in classifica nell’emittente radiofonica gestita da Francesco Catenacci, con sede in Abruzzo, da circa tre mesi e, dopo aver ottenuto diversi consensi, ha scalato i gradini raggiungendo la primissima posizione.

Il singolo con cui Lepera è salito al podio si intitola “Crazy jazz” e reinterpreta in maniera originale quello che è ormai un genere innovativo, cospargendo con un’ondata di freschezza le orecchie degli ascoltatori. Il singolo, uscito proprio agli inizi dell’anno, ha confermato ancora una volta la poliedricità del cantautore, che ha affrontato un nuovo genere, dopo aver inserito nel suo primo album ufficiale, dal titolo “Nessuno è perfetto”, brani di stampo rock, pop, folk, cantautorale e leggero.

Lepera ha già all’attivo diversi videoclip musicali e il succitato disco, uscito nel maggio dello scorso anno e presentato più volte in Rai, in Sicilia, nella Notte dei Licei di Modica, e al Museo del Rock di Catanzaro. Il pezzo, “Crazy jazz”, ha già riscosso un discreto successo e numerosi apprezzamenti sin dalla sua uscita ufficiale, con una divertente anteprima video musicale, che vede il cantautore impegnato in una breve performance con sassofono, simbolo jazz per eccellenza, per evidenziare il suo passato musicale trascorso all’insegna del famoso strumento a fiato.

Insomma, un eccellente risultato a dimostrazione di come, con dedizione, impegno e umiltà si possano raggiungere anche le vette, pur rimanendo con i piedi per terra. Ottime premesse, tra l’altro, per un nuovo e divertente pezzo musicale che valorizza ancora una volta i talenti del luogo, con professionalità e soprattutto tanta passione.