Il caso polizze, Raggi :"mi sento in M5S, niente dimissioni"

ROMA, 3 FEBBRAIO - Il giorno dopo dell'interrogatorio, relativo all'inchiesta sulla nomina del fratello di Marra, ex capo del personale del Campidoglio, Virgina Raggi, si è espressa in merito al possibile abbandono di carica : "Mi sento ancora nel Movimento e non penso affatto alle dimissioni".

Durante l'interrogatorio della Sindaca, indagata per falso e abuso, sarebbero infatti spuntate due polizze vita a lei intestate da parte dell'ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi, Salvatore Romeo. La prima, dal valore di trentamila euro, risulterebbe stipulata nel gennaio 2016 e senza data di scadenza, la seconda, di tremila euro, avrebbe una scadenza entro il 2019.

Sembrerebbe che, tali contratti non costituirebbero, per gli acquirenti, un fatto penalmente perseguibile in quanto non sarebbe emerso nessuna utilità corruttiva. A tal proposito la Sindaca ha confermato nuovamente di non essere a conoscenza di tale polizza: "Non ne sapevo nulla, queste polizze possono essere fatte senza informare il beneficiario, non devono essere controfirmate", rispondendo inoltre, riguardo la possibile comunicazione tra la Raggi e l'ex ministro Scajola, che "queste polizze posso essere fatte senza che il beneficiario lo sappia".

Alessia Terzo

Immagine da youtube.com