Il CdA Rai approva Foa Presidente. Si attende il parere della Commissione di Vigilanza

ROMA, 21 SETTMEBRE - Il CdA Rai ha dato per la seconda volta il suo parere positivo alla nomina di Marcello Foa a Presidente della televisione pubblica con 4 voti favorevoli, uno contrario e un astenuto.

A quanto si apprende i voti favorevoli sarebbero stati quelli dell'ad Fabrizio Salini e di Beatrice Coletti (eletta in quota M5S), Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (FdI), il voto contrario sarebbe stato espresso da Rita Borioni (eletta in quota Pd) e Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti della Rai, invece, si sarebbe astenuto.

Ora affinché Foa diventi Presidente della Rai è necessaria l’approvazione della Commissione di Vigilanza dove lo scorso 1 agosto non riuscì ad ottenere la maggioranza di due terzi necessaria per aggiudicarsi la nomina (ottenne solo 22 voti favorevoli su 40). La differenza, rispetto all’altra volta, è il riavvicinamento tra i partiti del Centrodestra che potrebbe portare ad un appoggio a Foa da parte dei membri della vigilanza in quota FI.

Intanto cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulle nomine della prossima gestione. Per la direzione del Tg1 i favoriti sono Gennaro Sangiuliano, sostenuto dal centrodestra, e Alberto Matano, gradito a M5S, che, però, più probabilmente finirà a dirigere il Tg2. Al Tg3 sarà confermato come direttore Luca Mazzà, mentre Stefano Coletta sarà confermato direttore di Raitre. Per la radiofonia circola il nome di Paolo Corsini. Per la TGR i favoriti sono Alessandro Casarin o Luciano Ghelfi, papabile anche per il Tg2 qualora Matano andasse al Tg1. Per lo sport si parla di Jacopo Volpi.

Il Ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se temeva un nuovo no da parte della Commissione di Vigilanza ha risposto: "Io non temo niente, penso che [Marcello Foa, ndr] sia una persona che insieme ad altre potrà fare tanto per il servizio pubblico" e ha aggiunto: ”Sono contento [del voto CdA, ndr] e non vedo l'ora che tutti lavorino al 100%. Presentiamo persone di spessore, non amici degli amici. La Rai deve tornare a correre".

Polemica, invece, la Consigliera di Amministrazione in quota PD, Rita Borioni:"All'inizio della seduta del CdA ho presentato formale diffida a procedere all'elezione di Marcello Foa, visti i chiarissimi profili di illegittimità della stessa. Nonostante ciò, il CdA ha deciso di procedere ugualmente. A questo punto mi riservo qualsiasi azione a tutela dell'azienda stessa. La Rai non dovrebbe forzare regole e procedure consolidate per sottostare ai diktat di alcune fazioni politiche".

Fonte immagine: italiaoggi.it

Fabio Di Paolo