Il Ciakky Show a Torre Lapillo il 9 agosto: sul palco anche Il Peccato di Eva e Scemifreddi

PORTO CESARIO (LE) 06 AGOSTO - Piazza Goffredo Mameli a Torre Lapillo attende con ansia anche quest’anno l’affiatato e talentuoso gruppo di cui si compone il celebre varietà itinerante “Ciakky Show”.

Dopo il successo della scorsa estate, con uno spettacolo di oltre tre ore e mezzo, il varietà messo in piedi dal comico salentino per eccellenza, Piero Ciakky, torna con ancora più ospiti: mercoledì 9 agosto, a partire dalle ore 21.30, sul palco si alterneranno grandi numeri ed esibizioni live.Mattatori della serata, immancabili, Piero Ciakky e Federica Dell'Anna, regaleranno momenti di pura comicità e ironia made in Salento tra sketch esilaranti sul ricambio generazionale e monologhi che ripercorrono il modo di vivere di un tempo rapportandolo ai giorni nostri fino ad uno dei momenti di maggiore ilarità, il racconto della vita di coppia, croce e delizia di ogni uomo.Ancora risate, poi, con le imitazioni di Andrew e la presenza degli Scemifreddi, il trio comico originario di San Cesario di Lecce formato da Anthony Fracasso, Cristiano Nobile e Tonio Rollo.Tra una risata e l'altra, tanto spazio anche alla musica live con lo show case del duo salentino Il Peccato di Eva che, composto da Raffaella Roccasecca e Daniela Cataldi, ripercorrerà i più grandi successi della musica internazionale dagli anni '60 ad oggi rivisitati nell'autentico stile che contraddistingue la formazione in rosa.Ad arricchire la serata anche la splendida voce di Francesca D'Angeli, l'esibizione di Giorgio Jackson, ballerino-imitatore dell'indimenticato Michael, il corpo di ballo delle Ciakk's Girl e le selezioni musicali a cura di Gmr Dj.Inizio ore 21.30Ingresso libero