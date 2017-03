Il Codacons lancia un\'azione collettiva sui tassi Euribor dei mutui

ROMA, 4 MARZO 2017 - Il Codacons lancia un'azione legale finalizzata a verificare la correttezza dei tassi applicati dalle banche e ad agire contro gli istituti di credito in caso di comportamenti scorretti. Obiettivo dell'azione è verificare la conformità dei contratti precedentemente stipulati con le recenti sentenze emesse dai tribunali in materia di mutui bancari, usura, anatocismo e tasso Euribor.

"Ancora oggi gli istituti di credito applicano su mutui e prestiti tassi superiori alla soglia di usura, sia al momento della stipula del contratto sia successivamente, anche a causa delle altre voci di costo, degli interessi di mora o dei costi per l'estinzione anticipata", spiega il Codacons in una nota.

Secondo quanto diffuso dall'associazione dei consumatori, nei casi evidenziati sopra "il giudice può stabilire che il mutuo diventi gratuito e riconoscere al consumatore il diritto di recuperare tutti gli interessi pagati e di non pagarne più, se il mutuo è ancora in corso".

"Esistono poi mutui con tassi effettivi diversi da quelli pattuiti - prosegue la nota - Non è raro il caso in cui, verificando le rate pagate, risulti che il tasso pattuito è inferiore a quello effettivamente fatto pagare al consumatore; in questi casi il giudice stabilisce che il tasso di interesse vada sostituito dal tasso 'bot', ossia da un tasso molto più favorevole per il consumatore, il quale, come sopra, ha diritto ad una restituzione di una parte degli interessi già pagati e di una riduzione su quelli a scadere".

Vi sono poi mutui con tassi indeterminati, ossia con clausole per la determinazione del tasso debitore troppo vaghe od ambigue, ovvero con tasso Euribor non sostituibile da altri tassi certi nel periodo 2005-2009. Per questi casi si applicherebbe la recente giurisprudenza della Corte Europea che ha dichiarato la sostanziale nullità del tasso Euribor, arrivando a produrre effetti non dissimili da quelli degli altri casi illustrati.

Daniele Basili

immagine da terzobinario.it