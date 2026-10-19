Il commissario Mascherpa torna a Cosenza per l'inclusione e la solidarietà

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La Polizia di Stato porta avanti il suo impegno sociale con un evento che unisce fumetto e solidarietà. Il commissario Mascherpa, protagonista della celebre graphic novel, è tornato a Cosenza per presentare l'ottavo e ultimo volume della saga, intitolato Un passato amaro, durante una visita ai centri dell'Aias (Associazione italiana assistenza spastici) nell'ambito del progetto Sapori e Saperi, dedicato all'inclusione di disabili e minori fragili.

Un evento tra fumetto e inclusione

La presentazione si è svolta nella sede cosentina dell'associazione, con il coinvolgimento dell'Ufficio Comunicazione istituzionale della Polizia di Stato e della Questura di Cosenza. Protagonisti dell'incontro sono stati i curatori dell'opera edita da Poliziamoderna: lo sceneggiatore Luca Scornaienchi, docente alle Accademie di Belle Arti di Venezia e Reggio Calabria, la direttrice della rivista e ideatrice del progetto Annalisa Bucchieri e il vice questore Maurizia Quattrone, esperta di indagini internazionali sulla 'ndrangheta.

Disegno dal vivo e premiazione

All'evento ha partecipato anche Daniele Bigliardo, celebre matita di Dylan Dog e storico disegnatore del commissario, che si è esibito in un disegno dal vivo. A margine della presentazione, l'associazione L'Orodicalabria ha premiato il vice questore Quattrone per la sua attività di contrasto alla criminalità organizzata. Un riconoscimento che sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine sul territorio.

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La collezione e il sostegno alle cure pediatriche

Oltre al nuovo volume e allo speciale Caccia Grossa, è possibile acquistare l'intera collezione che comprende La rosa d'argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello Scorpione, Fuoco di Natale e L'imboscata. Tutti i ricavi saranno devoluti al Piano Marco Valerio, per il sostegno alle cure delle malattie pediatriche gravi dei figli dei poliziotti. Un'iniziativa che coniuga la passione per il fumetto con un fine benefico importante.