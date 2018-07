Il Concerto d\'Estate: stelle e musica si incontrano in Camugliano

PONSACCO, 3 LUGLIO - Manca poco ed è ormai tutto pronto per Il Concerto d’Estate, che si terrà domani sera, mercoledì 4 luglio, nei giardini della Villa di Camugliano, a Ponsacco, alle 21.15. Il luogo e il cielo stellato giocheranno la sua parte in quello che è il risultato di una preziosa collaborazione avvenuta tra l'Amministrazione comunale di Ponsacco, la famiglia del Marchese Niccolini, Edra e l'Associazione Amici della Musica.

I giardini della villa di Camugliano, arricchiti dalle opere di design della Edra, ospiteranno la Ponsacco Jazz Orchestra e lo spettacolo "Due come noi che…" di Gino Paoli e Danilo Rea. La prima, una big band nata nel 2004 dalle spoglie della Valdera jazz Band, con i suoi 18 musicisti diretti dal M° Davide Bertini, ripercorrerà con efficacia le varie epoche del jazz, dal più classico dei primi anni ‘60 sino ad arrivare ai brani di musica leggera più recenti. "Due come noi che…" sarà espressione di alcuni classici della storia italiana e internazionale in uno spettacolo che ha già collezionato numerosi sold out nei concerti sui palcoscenici più prestigiosi in Italia e all'estero. La voce di Gino Paoli, emblema della canzone italiana, sarà affiancata da Danilo Rea, uno dei pianisti più creativi e noti a livello internazionale.

Non vi resta che andare e farvi travolgere dalla magia del parco, delle stelle e della musica italiana.

Ilaria Bertocchini