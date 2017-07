Cresce l’attesa per il concerto dell’estate della Summer Arena, il 23 luglio a Soverato arriverà Il Volo

SOVERATO (CZ), 05 LUGLIO - Cresce l’attesa per uno dei grandi eventi dell’estate 2017, il concerto de Il Volo alla Summer Arena di Soverato, nell’ambito della programmazione della Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Rinviato al 23 luglio – inizialmente previsto per il 14, è stato posticipato per motivi di natura organizzativa -, il concerto sta richiamando fin dalla messa in vendita dei biglietti, un pubblico numeroso che arriverà a Soverato da ogni parte d’Italia, e anche dall’estero.



Il programma della serata prevede un omaggio di Piero Barone, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto ai Tre tenori: la data soveratese, in esclusiva regionale, rientra infatti nel tour “Notte magica” in cui i tre portano sul palcoscenico un programma dove le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si alternano a brani tratti da grandi musical e alle più celebri arie d’opera, per una serata dedicata all’indimenticabile trio formato da José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.



Piero, Gianluca e Ignazio, inoltre, in occasione dell’esibizione di Soverato, riceveranno a loro volta un omaggio da parte del maestro orafo Michele Affidato.



Ricordiamo a chi aveva acquistato i biglietti per assistere al concerto de Il Volo il 14 luglio, che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data; per chi lo volesse, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 17 Luglio, recandosi presso il punto vendita in cui lo stesso è stato acquistato o attraverso il sito di Ticketone, nella sezione apposita.



Si rammenta inoltre che continua la collaborazione della Summer Arena con l’Avis: i volontari dell’associazione saranno presenti nei pressi dell’area con un loro stand informativo sulle attuali campagne di sensibilizzazione.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

23/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08



