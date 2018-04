Il concerto "La musica del cuore" Prossimamente al Casalinuovo l'evento di Consolidal e Uici

CATANZARO, 14 APRILE - Si terrà martedì 17 aprile alle ore 14,30 presso il Bar Mignon di Catanzaro una conferenza stampa durante la quale verrà presentato dettagliatamente il programma del prossimo concerto “La musica del cuore”, che avrà luogo venerdì 20 aprile alle ore 20,30. Si tratta di un grande evento musicale organizzato dalle associazioni Consolidal Catanzaro ETS e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Catanzaro APS-ETS, col patrocinio del Comune di Catanzaro e l'Assessorato alla Cultura.

L’evento, che avrà luogo presso l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, sarà presentato da Massimiliano Lepera e Ilenia Lepera. Nel corso della conferenza stampa porteranno i loro saluti istituzionali le autorità e le presidenti delle rispettive associazioni: Teresa Gualtieri per Consolidal e Luciana Loprete per UICI, oltre a Rosario Chiriano, presidente nazionale di Consolidal. Di seguito gli artisti che si esibiranno poi nel corso della serata, tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e professionalità: M° Tusha Ilaria Silipo, giovanissima catanzarese, maestro di pianoforte, laureata al Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, sotto la guida del M° Pollice, e attualmente iscritta al secondo anno del corso laurea biennale presso il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, sotto la guida del M° Costagliola. Protagonista di numerosi concerti e concorsi, tra cui il recente concorso internazionale di Roma.Massimiliano Paone & Andrea Mezzatesta, professionisti catanzaresi della musica leggera e pop, specializzati in particolare in cover di Pooh e Nomadi, e non solo, coniugano alla perfezione la passione della musica all'alta professionalità d'esecuzione. Dany Esposito, giovane cantautore di Isca sullo Ionio, con all'attivo già 4 album musicali, ha aperto i concerti di Tiziana Rivale ed Equipe 84, presente su Rai 3 e specializzato in tarantelle; ha partecipato prodigiosamente a vari concorsi. 22 Night Band, rock band catanzarese che fonde il repertorio più classico di cover internazionali con inediti dei suoi componenti, nata da un anno circa, ha partecipato al Borgia Film Festival e ha tenuto importanti concerti presso il Piccolo del Teatro Politeama di Catanzaro, il Comune di Catanzaro e il Museo del Rock. Massi Lepera, giovane cantautore catanzarese con all'attivo un disco dal titolo "Nessuno è perfetto", presente nel panorama regionale sia in tv che via radio (Rai 3, Repubblica), piazzandosi di recente al 1° posto con il suo ultimo singolo Crazy Jazz.Ama sperimentare più generi ed è presente come artista al Museo del Rock di Catanzaro. Giovanni Gullace & Samuele Lombardo feat GiuliaEffe, professionisti del panorama musicale, di Roccella Jonica, conduttori del programma televisivo su Telemia La radio a Colori e giudici del programma su Telemia Talent Sciò, con all'attivo numerosi concerti ed eventi. Anna Maria Paonessa, violinista catanzarese con all'attivo numerosi concerti ed eventi. Coro Voci di Luce dell'UICI di CZ, coro professionista e di lunga esperienza musicale, ideato e creato dalla presidente UICI CZ Luciana Loprete, con all'attivo numerosi eventi e concerti, segnati dalla profonda dolcezza e sensibilità che il coro trasmette in ogni performance. Patrizia Magnolia, cantante catanzarese con lunga esperienza, vincitrice di numerosi concorsi canori e specializzata in musica pop e leggera del panorama musicale italiano in particolare.