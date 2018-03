Il cuore della donne - Sulla via di Damasco Rai 2

Donne normali con storie di coraggio in un mondo che, troppo spesso, le ignora. Saranno loro le protagoniste di Sulla Via di Damasco, in onda su Rai Due sabato 24 marzo alle 8.



ROMA - Donne normali con storie di coraggio in un mondo che, troppo spesso, le ignora. Saranno loro le protagoniste del prossimo appuntamento di Sulla Via di Damasco, dal titolo “Il Cuore delle donne”, in onda su Rai Due, alle ore 8.00, con replica mercoledì in terza serata.



Ospite del programma condotto da Mons. Giovanni D’Ercole, Luciana Delle Donne, una donna con un curriculum singolare: prima bancaria e manager, poi impegnata nel mondo del carcere femminile con un progetto a sfondo sociale che coinvolge le detenute in un lavoro sartoriale. All’inizio, la testimonianza di Rosalba Forciniti, bronzo nel Judo alle Olimpiadi del 2012, a Londra. Nel suo percorso personale, tante le medaglie appese al collo: i figli, la famiglia e quei bambini dell’orfanatrofio di Haiti che le hanno insegnato il valore del suo sport, del rialzarsi dopo ogni caduta.

A seguire le voci di alcune detenute alle prese con la sfida del lavoro e del reinserimento sociale in nome del principio “cambiare è possibile”. L’altra protagonista della trasmissione è suor Veronica, responsabile per la Catechesi delle persone disabili a Roma, che offrirà alcuni spunti di riflessione tratti dalla sua vita, per una Chiesa ed una società sempre più inclusive, dove le persone con disabilità trovino la loro giusta collocazione. E per finire, l’intervista ad una missionaria dell’accoglienza, Alganesc Fessaha, un medico che da anni si batte in prima linea tra Europa e Africa per salvare profughi e migranti da vessazioni e violenze consumate nei “lager” dei trafficanti in Sudan, Etiopia e Sinai.



Alle storie di queste donne, quante se ne potrebbero aggiungere? Tantissime. Storie di vita ordinaria e straordinaria, storie di donne comuni o note ma che in un modo o in un altro lasciano il segno. Ne vorrei citare solo una, forse non la conoscerà nessuno questa donna meravigliosa. La conosco io e so quello che ha fatto per me. La mia mamma, classe 1954 e con la quinta elementare. Lei non ha studiato ma ad un certo punto si è messa a studiare per prendere la patente ed accompagnarmi tutti i giorni a scuola e alla fisioterapia perché nato con una paresi spastica alle gambe. E chi sa quante mamme e donne nascoste ogni giorno operano meraviglie.

A tutte queste donne Sulla via di Damasco dedica questo appuntamento che precede l’inizio della settimana santa. Sabato mattina alle 8,00 come sempre su Rai2.

Don Francesco Cristofaro