Il direttore dell\'Accademia di Belle Arti, Vittorio Politano, dal presidente della Provincia di Cz

Il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Vittorio Politano, in visita di cortesia dal presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno

CATANZARO, 15 NOVEMBRE - “Massima collaborazione nei percorsi di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di un territorio straordinario come il nostro che dalla cultura può trarre crescita e sviluppo”. Con queste parole, il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha accolto il neo direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Vittorio Politano, nella visita di cortesia che si è svolta questa mattina a Palazzo di Vetro.

Nel congratularsi con il neo direttore dell’ABA, il presidente Bruno ha espresso il proprio apprezzamento per le prime iniziative e gli eventi espositivi avviati nel nuovo corso che rappresentano uno stimolo importante anche per la rinascita del centro storico del Capoluogo di regione.“La Provincia di Catanzaro vanta una rete museale di altissimo livello che può rappresentare un valido sostegno alla programmazione didattica e formativa e soprattutto uno strumento di supporto operativo alle iniziative dell’Accademia con cui – ha concluso il presidente Bruno – siamo certi avvieremo un proficuo rapporto sinergico che ci consentirà di tagliare assieme traguardi culturali importanti” Il direttore dell’Accademia di Belle Arti si è detto molto soddisfatto della disponibilità del presidente della Provincia di Catanzaro che ha anticipato la convocazione, in tempi brevi, di una riunione per la definizione di questioni organizzative e logistiche legate alla collaborazione che le due importanti istituzioni intendono avviare.