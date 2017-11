Il fascino autunnale di Pavia al ritmo del Social trekking

PAVIA, 17 NOVEMBRE 2017 - L’autunno è verosimilmente il periodo in cui Pavia e dintorni offrono le maggiori suggestioni. Le nebbie d'autunno avvolgono ponti, fortezze e una natura rigogliosa, che dal centro dell'antica capitale longobarda si si sviluppano lungo l'antica via dei pellegrini, la Francigena.

A poca distanza dalla convulsa Milano, è il luogo giusto per rallentare i propri ritmi e "guardarsi intorno" con la rilassatezza e la sensibilità del viaggiatore d'un tempo. Il ritmo della camminata è senza dubbio quello più idoneo per conoscere territorio e tradizioni culturali ed artistiche pavesi.

E allora, ecco che l’occasione giusta ci sarà proprio la prossima settimana, quando Pavia, dal 24 al 26 novembre , ospiterà la settima edizione del Social Trekking, che ha toccato sinora nel corso degli ultimi sei anni luoghi sparsi lungo tutta la Penisola, dalla Toscana a a Bologna, Roma, Torino.

Una manifestazione, quella del Social trekking, che vede solitamente centinaia di partecipanti immergersi in tre giorni di camminare soft, cultura, impegno sociale e svago.

Il Social Trekking di Pavia è ideato e organizzato, come sempre, dalla cooperativa toscana Walden Viaggi a piedi, attivissima da un decennio nel settore dei viaggi sostenibili e responsabili, tant'è che figura tra i fondatori dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile.

L’evento pavese vede anche la fattiva collaborazione dell’Associazione Europea delle Via Francigene AEVF, l’ente abilitato ufficialmente dal Consiglio d’Europa, per promuovere i valori dei cammini, partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori. Il Comune e la Provincia di Pavia hanno concesso il proprio patrocinio. Numerosi gli ulteriori promotori e sponsor del Social Trekking di Pavia, tra cui l’Associazione italiana per il turismo responsabile , la Radio Francigena, Terre di Mezzo Editore e Viaggi Solidali.

In cammino, allora, sulle orme degli antichi pellegrini sulla via di Sigerico che dalla britannica Canterbury si recavano a Roma. Ma con la differenza che oggi, nel ventunesimo secolo, la partecipazione al Social trekking non richiederà alcun rito penitenziale e savrà scevra dai rischi e dalle fatiche che contraddistinguevano i cammini medievali. Il Social trekking di mezzo autunno 2017 sarà infatti ricco di rilassanti opportunità di immergersi in un territorio e nella sua Cultura , da viaggiatori consapevoli desiderosi di immergersi in punta di piedi nel circostante.

testo e foto ( tratta dall'ultimo social trekking)

di Raffaele Basile