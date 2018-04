Il figlio di due madri. L\'anagrafe di Torino registra la prima nascita in Italia

Torino, 23 Aprile – L’anagrafe di Torino ha registrato la nascita del primo figlio di due madri in Italia, Niccolò Pietro, figlio di Chiara Foglietta, consigliera comunale del PD, e di Micaela Ghisleni. "È un risultato importante per tutte le famiglie omogenitoriali", dichiarano. La sindaca Chiara Appendino ha inoltre trascritto all’anagrafe altri due atti di nascita di bambini figli, nei loro casi nati all’estero, di due coppie, una formata da due donne e l’altra da due uomini.

"Per la prima volta la Città di Torino si trova dinnanzi a casi inediti di nuove forme di genitorialità che richiedono del tutto legittimamente il riconoscimento di quella che per loro è una famiglia, intesa come luogo fisico ed emotivo in cui due o più persone si amano e costruiscono insieme il futuro proprio e dei propri figli –afferma la sindaca Appendino- Da mesi stiamo cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente. Dopodiché la nostra volontà è chiara e procederemo anche forzando la mano, con l'auspicio di aprire un dibattito nel Paese in tema di diritti quanto mai urgente”.

Chiara Foglietta, che in precedenza aveva dovuto dichiarare il falso per avere la registrazione del figlio dopo aver visto respinta la prima richiesta di riconoscimento, ritiene che oggi si sia compiuto un passo importante per il Paese a difesa del diritto ad avere una famiglia. "Abbiamo aperto una strada importante per tutte le coppie che si trovano nella nostra stessa situazione, abbiamo dato coraggio a quelle donne che non hanno più intenzione di dichiarare il falso", ha commentato su Facebook. "Oggi non si è solo scritto un atto. Un nome su un foglio. Si è scritta una pagina importante della nostra storia".

Federico De Simone

