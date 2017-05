Il fondatore di Twitter: "Internet non funziona più. E scusateci per Donald Trump".

NEW YORK, 22 MAGGIO - “The Internet is broken”, Internet non funziona più. A dirlo, in un'intervista al New York Times, è Evan Williams, fondatore di Twitter. A dirlo è soprattutto un uomo intuitivo, da sempre un passo avanti: a partire dal 1999, con la fondazione di “Blogger”, una delle prime piattaforme in grado di consentire a chiunque di scrivere e pubblicare in rete; poi nel 2006 con il lancio di Twitter; infine nel 2012 con la creazione di “Medium”, piattaforma minimalista e controcorrente che prevede soltanto parole e pochissime immagini.

Le dichiarazioni di Williams non lasciano spazio a fraintendimenti e assomigliano a quelle di un genio tradito dalla sua stessa creatura: “Internet favorisce gli estremi. Pensavo che il mondo sarebbe diventato automaticamente migliore se avessimo dato a tutti la possibilità di esprimersi, ma mi sbagliavo”. Evan punta il dito verso le “fake news” e i “troll”, ma soprattutto contro gli estremismi.

Ad essere descritto è un potenziale non sfruttato, o quanto meno sfruttato male. Williams non risparmia una dura stoccata a Donald Trump, che ha basato la sua vittoria anche e soprattutto sul consenso del web e sull'abilità nell'utilizzo dello stesso Twitter: “Trump ha detto che senza Twitter non sarebbe stato presidente? Se così fosse, allora mi spiace di aver contribuito al suo successo”.

Le parole del fondatore di Twitter seguono di pochi giorni quelle provenienti dall'Università del Nebraska, che ha attaccato pesantemente la Silicon Valley: “La Silicon Valley si percepisce come Prometeo, che ha rubato il fuoco agli dei e lo ha consegnato ai mortali. Quel che tendiamo a dimenticare è che Zeus se la prese così tanto con Prometeo che lo incatenò a una roccia, così che gli uccelli potessero mangiarne le viscere in eterno. Qualcuno potrebbe ora dire che è quello che ci meriteremmo, per aver consegnato a Trump il potere dei tweet”.

Claudio Canzone

