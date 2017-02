Il Football in primo piano al consiglio Nazionale del Coni

Il prossimo 14 febbraio, al termine del Consiglio Nazionale del CONI, grande opportunità per il nostro sport con la proiezione del film documentario prodotto da IFL Mag TV e #Assofootball.

Il football americano italiano compie un altro passo avanti verso l’ambita meta del riconoscimento da parte del CONI ed ottiene una vetrina importante proprio a margine del primo Consiglio Nazionale dell’anno.

Il film documentario “FREE SAFETY – La Rotta del Coraggio”, prodotto da IFL Mag TV e #Assofootball (ente aggregato a FIDAF), nella sua versione da 15 minuti, verrà presentato in esclusiva il 14 febbraio p.v., alle ore 16:30, davanti ai massimi esponenti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, a suggellare l’ottima intesa e il clima di collaborazione che lega il Presidente Orlando e la Segreteria Generale FIDAF al vertici del Comitato Olimpico italiano.

“FREE SAFETY – La Rotta del Coraggio” è il racconto di una bellissima storia di integrazione sociale e sportiva, vissuta da due ragazzi del Gambia arrivati in Italia lo scorso giugno su un barcone e approdati su un campo da football americano grazie alla lungimiranza e all’impegno della Legio XIII di Roma, squadra che oggi milita in Terza Divisione.

Il film, già tradotto anche in inglese, punta a mettere in risalto i valori del nostro sport, e per farlo affida il proprio messaggio alla voce narrante di Josefa Idem, grande atleta e pluricampionessa mondiale e olimpica del nostro Paese, nonché attuale membro della Commissione Permanente “VII Istruzione Pubblica, Beni Culturali” del Senato della Repubblica.

Con la regia di Tony Federico e la collaborazione di tanti professionisti che hanno prestato la propria opera a titolo assolutamente gratuito, questo film, interamente autoprodotto da IFL Mag TV e #Assofootball, gode del patrocinio di FIDAF, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e Guardia Costiera, nonché del contributo di immagini della Croce Rossa Italiana e dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

Un palcoscenico importante per un progetto altrettanto importante, dunque, che ci auguriamo possa arrivare lontano e trasmettere a tutti il messaggio, positivo, diventato il leit motiv del film: “Lo Sport è salvezza, lo Sport rende liberi, lo Sport è vita”.

FIDAF