Il Football Italiano torna in campo: le sfide top del weekend [Diretta video]

Campionato di Prima, Seconda e Terza Divisione, CIFAF, BIG6 e Nazionale U19. Il ricchissimo menù del weekend targato FIDAF.

Archiviata la pausa pasquale, in Italia il prossimo weekend si tornerà a fare sul serio, con tantissime partite a tenere alto l’interesse. Ce ne sarà, infatti, per tutti i gusti, dalla sfida stellare tra Seamen Milano e Berlino Rebels, valida per la BIG6, la massima competizione europea per club, all’amichevole di lusso tra Nazionale Italiana U19 e US AFW Elite Team, la selezione di giocatori di High School portata in Italia da Dream Team Tours, passando per la ripresa dei Campionati di Prima, Seconda e Terza Divisione e dall’esordio delle ‘iron ladies’ del football nostrano nel CIFAF, il Campionato Italiano di Football Americano Femminile. E per non farci mancare niente, ma proprio niente…domenica a Vedano Olona ci sarà anche il raduno di selezione della Nazionale Junior U15 di Flag Football.

Questo il programma completo, con dirette di FIDAF TV che, per l’occasione, questo weekend saranno ben 3!

Sabato 22 aprile

Seamen Milano vs Berlin Rebels KO h. 15.00 Stadio Breda – Sesto San Giovanni (MI)



Nazionale U19 vs US AFW Elite Team KO h. 15:00 Stadio F. Ossola – Varese (ingresso gratuito)



CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE

Sabato 22 aprile

Giaguari Torino vs Dolphins Ancona

Domenica 23 aprile

UTA Pesaro vs Guelfi Firenze

Grizzlies Roma vs Lions Bergamo

Giants Bolzano vs Rhinos Milano KO 15.00



Panthers Parma vs Marines Lazio

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE

Sabato 22 aprile

Braves Bologna vs Crusaders Cagliari

Storms Pisa vs Red Jackets Sarzana

Domenica 23 aprile

Elephants Catania vs Barbari Roma Nord

CAMPIONATO TERZA DIVISIONE

Sabato 22 aprile

Giants Bolzano 2 vs Celtics Dolomiti

Crabs Pescara vs Legio XIII Roma

Multi Trieste vs Draghi Udine

Rams Milano vs Wolverines Piacenza



Domenica 23 aprile

Sirbons Cagliari vs Veterans Grosseto

Achei Expert Crotone vs Cardinals Palermo

Briganti Napoli vs Delfini Taranto

Redskins Verona vs Thunders Trento

Pirates Savona vs White Tiger Massa C.

Aquile Ferrara vs Broncos Titans

Alfieri Asti vs Predatori GdT

Black Tide Catanzaro vs Sharks Palermo

Rebels Castel San Giorgio vs Eagles Salerno

Hurricanes Vicenza vs Aquile Ferrara 2 (Buccaneers Comacchio)

Minatori Cave vs Nuovi Grifoi Track & Football

CIFAF

Sabato 22 aprile

Underdogs Bologna vs Marines Lazio



Domenica 23 aprile

Sealight Savona vs One Team Verona

