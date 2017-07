Il foulard: un must have dell\'estate ed i modi di indossarlo

È un accessorio super chic, ne esistono infinite forme e colorazioni, tessuti e fantasie… Stiamo parlando del foulard! Un accessorio perfetto per dare un tocco di classe al proprio outfit, ma utilissimo anche durante le vacanze.

Il foulard sembra sempre qualcosa di vintage, legato alla nonna chic o alle icone del passato come Audrey Hepburn e Jackie Kennedy-Onassis. La verità è che è tornato di gran moda ormai già da qualche anno: non è difficile trovare anche dai brand low cost carré non di seta, ma che riproducono le stampe classiche dei foulard di una volta. Eppure la differenza sta proprio nel modo in cui lo si porta, come lo si usa e che senso gli si vuole dare.

Facile da portare, semplice da lavare ed asciugare, può essere utilizzato in centinaia di modi anche quando, dovendo ridurre il bagaglio al minimo, si prescelgono capi jolly da poter utilizzare sia di giorno, per un look fresco, che di sera, quando si ha voglia di indossare qualcosa di più elegante.

Ecco alcuni idee per indossarlo in estate:

- come top del bikini: potrebbe essere una valida alternativa in caso di una festa in spiaggia, utilizzare un foulard come top del bikini, abbinato magari a dei pantaloncini bianchi;

- per impreziosire lo chignon: perché non realizzare un bun scarf? Il classico chignon spettinato con l’aggiunta di un foulard colorato che lo rende più glamour;

- come top da spiaggia: alzi la mano chi non ha mai portato in spiaggia un pareo. Credo nessuno. Il pareo, infatti, si presta ad essere usato in tantissimi modi: come turbante per proteggere i capelli dal sole, come abito, pantalone e anche un come top estivo;

- come cintura: in un’occasione più elegante e formale un foulard di seta può essere elegantemente utilizzato come cintura su un tubino o una gonna a vita alta. Un’idea da copiare anche per l’ufficio;

- come collana: invece di allacciare il foulard semplicemente con un nodino al collo, si può aggiungere una spilla o un grande anello di bigiotteria per trasformarlo in una collana colorata e super glamour;

- come coprispalle per la sera: la classica pashmina, o comunque un foulard o una sciarpa ampia e di un tessuto non troppo leggero, si può facilmente trasformare in un coprispalle per la sera da abbinare a un abito o un top sbracciato;

- come gonna: forse il modo più diffuso di utilizzare il foulard è quello di trasformarlo in gonna, ovviamente se ha le giuste dimensioni.

Insomma, tra le tante idee che vi abbiamo suggerito, speriamo vi sia quella più adatta ad ogni esigenza di praticità e freschezza, senza rinunciare, però, allo stile ed alla propria personalità.

Emanuela Salerno

Seguimi anche su Facebook: EsteticaMente