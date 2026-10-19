Il futuro dell'agricoltura calabrese si discute ad Aiello Calabro
Il prossimo 22 ottobre, il Teatro comunale di Aiello Calabro ospiterà il Comitato di Sorveglianza del Psr Calabria 2014-2020 e del Csr Calabria 2023-2027, un incontro cruciale per valutare i risultati della programmazione agricola regionale conclusa e lo stato di attuazione degli interventi in corso.
Un appuntamento per la verifica dei risultati
I lavori prenderanno il via alle 9.30 con gli interventi del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e della presidente della sesta Commissione del Consiglio regionale, Elisabetta Santonianni.
La prima sessione sarà dedicata alla chiusura della programmazione del Psr Calabria 2014-2020, con un approfondimento sui risultati e sulle attività conclusive del Programma.
Focus sul Csr 2023-2027 e sullo sviluppo rurale
A seguire, l’attenzione si sposterà sullo stato di attuazione del Piano strategico della Pac (Psp) e del Complemento di sviluppo rurale (Csr) Calabria 2023-2027, con un esame dei bandi attivati, dell’andamento dei pagamenti e del sistema dei controlli. Tra i temi in agenda anche la strategia AKIS, il sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura, e il ruolo dei Gruppi di azione locale (Gal) nello sviluppo dei territori rurali.
Alla riunione prenderanno parte rappresentanti della Commissione europea, tra cui Andrea Incarnati e Andrea Tivoli, insieme ad Alessandro Mazzamati, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (Igrue), e a Francesco Valitutti, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf).
Le conclusioni saranno affidate all’assessore Gianluca Gallo.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Calabria.
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